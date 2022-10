Guerre en Ukraine : Une application pour signaler les drones et menaces aériennes !

Face à une stratégie russe de saturation des airs (missiles, drones kamikazes…) la défense anti aérienne ukrainienne se trouve surchargée. Pour prioriser ses interventions, l’état-major du pays vient de lancer une solution assez innovante : une application, pour l’heure sur Android, permettant à tout un chacun de signaler un drone ou une menace aérienne. Son nom : ePPO, une application mobile pour informer sur les missiles de croisière et les drones.

A new mobile app called ePPO give Ukrainians a quick and easy method of informing air defense forces about enemy targets in the skies above them.https://t.co/ehH9yl4yv2

