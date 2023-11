Guerre des navigateurs : le nouveau Firefox contre-attaque !

Changer de navigateur, ça vous tente ? Car si beaucoup se sont habitués à Chrome depuis des années, la solution de chez Google a plus d’une fois montré ses (nombreuses) lacunes en matière de sécurité et de confidentialité. Alors, Firefox semble être une alternative pertinente. D’autant plus avec sa prochaine mise à jour.

Le projet Mozilla remonte à 1998. Sur la base du code source du navigateur Netscape, un nouvel outil est créé, au travers d’un développement collaboratif de plusieurs années. En 2002, Mozilla 1.0, aussi appelé Phoenix, sort des fourneaux, sur un marché où plus de 90% des internautes surfent sur Internet Explorer. En 2004, une nouvelle version du navigateur est publiée, nommée Firefox 1.0, propulsé par la toute nouvelle Fondation Mozilla, organisation à but non lucratif. Depuis, le modèle a évolué, une partie de l’activité s’est déportée sur des objectifs lucratifs aux travers de l’entreprise Mozilla Corporation, mais les piliers sont restés : innovation, Open Source et communauté.

Un navigateur qui a fait ses preuves

Depuis le début des années 2000, Firefox a dû faire ses preuves en tant que navigateur : Internet Explorer est tombé dans l’oubli, Google s’est accaparé le marché du web et a lancé Chrome. Avec la montée en puissance des smartphones, le marché de la recherche en ligne s’est déporté vers le mobile, emportant avec lui les navigateurs. Ici aussi, Google a su s’imposer. Mais, pour autant, Mozilla a su devenir une alternative intéressante.

Certes, Firefox mobile n’a pas trop d’arguments en termes de performances. Au même titre que Chrome, le navigateur de Mozilla est très gourmand en ressources. Cependant, il est vainqueur (haut la main) en matière de respect de la confidentialité. Là où Google est reconnu pour sa très grande capacité à mépriser l’intimité des données privées, Firefox, au contraire, fait partie des acteurs les plus respectueux. Plusieurs systèmes sont à la manœuvre : bloqueur de tracking, protection contre les cookies activée par défaut, meilleur contrôle sur vos datas…

Une mise à jour pour se renforcer face à Google

Malgré tout, Mozilla Firefox ne représente que 0,43% des parts de marchés des navigateurs mobiles, 2,9% tous supports confondus. Mais pour autant, le navigateur continue à progresser et compte bientôt frapper un grand coup avec sa mise à jour de décembre. Ainsi, en plus de Firefox 120.0, déployé le 21 novembre, ce sont plus de 200 extensions qui seront accessibles directement sur la version mobile.

200 extensions de plus donc qu’un certain Chrome Mobile qui, au contraire, semble rejeter en bloc l’idée d’une bibliothèque d’add on pour son pendant mobile. Et ce n’est pas tout. Car Firefox 120.0 ambitionne de renforcer la place du navigateur sur le marché, avec une mise à jour riche en nouvelles fonctionnalités. En plus d’un ensemble de correctifs et ajouts techniques, il est à noter l’arrivée d’une nouveauté majeure : le contrôle avancé des données. Une nouvelle option vous permettra ainsi de bloquer automatiquement le ciblage publicitaire, mais aussi la collecte de données à des fins commerciales.

Alors, au final, pourquoi ne pas passer sur Firefox ?