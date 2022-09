Google vous offre quatre nouvelles fonctionnalités, même sans Android 13 !

Google lance 4 nouvelles fonctionnalités qui ne nécessitent pas Android 13 !

Connaissez-vous ces 4 nouvelles fonctionnalités qui marchent même sans Android 13 ?

Si vous avez un smartphone qui n’est pas éligible à Android 13, Google pense quand même à vous et propose régulièrement des mises à jour ajoutant des fonctionnalités à votre système. En ce mois de septembre 2022, la firme américaine met à disposition une nouvelle fournée.

Un meilleur Nearby Share

Commençons avec Nearby Share qui est l’équivalent du AirDrop d’Apple : un système permettant de partager des fichiers avec les appareils Android alentour. Pas vraiment populaire, Nearby Share devrait connaître une amélioration ces prochains jours avec la possibilité de partager automatiquement sans intervention humaine des fichiers avec des appareils « amis », même lorsque l’écran est éteint. Pas mal pour envoyer vos photos sur la tablette de Madame ou vice-versa.

Le bouton Emojify

C’est une fonctionnalité qui est déjà présente sur la version bêta du clavier virtuel Gboard : un bouton « Emojify » qui va ajouter automatiquement des émojis sur un message texte. Le clavier pourra aussi plus facilement vous proposer des émoticônes au fur et à mesure que vous écrivez. Un grand pas pour l’humanité.

Améliorations de Meet

Remplaçant de Hangouts, Meet est le service de visioconférence de Google. Ce dernier va aussi connaître une amélioration avec la possibilité de voir une vidéo YouTube en même temps que vos interlocuteurs, de créer des quiz ou de jouer à des jeux comme UNO. Lorsque vous avez plusieurs interlocuteurs affichés à l’écran, il sera possible d’agrandir sa vignette pour mieux le voir, s’il s’agit du patron ou d’une personne parlant le langage des signes par exemple.

Plus d’options d’accessibilité

L’amélioration qui fait parler d’elle c’est le Sound Notification, un système à destination des personnes sourdes ou malentendantes (ou aux accros des casques à réduction de bruit qui vivent dans leur monde). Avec cette fonction, votre appareil va écouter les bruits environnants et en reconnaître un certain nombre : sirène de police, bébé qui pleure, alarme, chien qui aboie, etc. Il va alors vous notifier ce bruit ou faire vibrer votre montre connectée. Il est même possible de faire apprendre des bruits à votre appareil pour personnaliser la fonction. Pour finir, Google TV va ajouter de l’audio description sur ses programmes.