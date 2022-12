Google Pixel : mixez et créez des sons avec l’OVNI musical Pocket Operator

Pocket Operator for Pixel ou PO Pixel est une application qui utilise les fonctionnalités « machine learning » du processeur TensorFlow. Disponible sur les appareils depuis la génération des Pixel 5, PO Pixel propose d’uploader des vidéos puis de laisser l’AI séparer des séquences sonores pour jouer avec. Il est possible de changer le tempo, d’ajouter des sons et des effets à votre séquence, de faire des boucles pour un résultat très psychédélique. Tellement que l’appli préfère prévenir les photosensibles.

Un joyeux bordel !

C’est flou ? Attendez de voir l’interface. C’est un joyeux bordel avec des boutons partout, des sous-menus, des potentiomètres, etc. Le mieux est d’ouvrir le tutoriel… Malheureusement, ce dernier est très succinct, sans doute pour ne pas décourager les curieux, et on risque de passer à côté de pas mal de fonctionnalités. Heureusement sur YouTube on trouvera plus de tutoriels. Il faudra persévérer un peu pour obtenir un mix sympa. Rien ne vous empêche de mettre la main à la pâte avec relativement peu de documentation. On a l’impression de faire n’importe quoi, mais le résultat est souvent surprenant.

Des tas de possibilités !

L’application est en anglais, mais en appuyant sur Guide, vous en saurez un peu plus sur l’interface. La flèche ondulée permet d’uploader un enregistrement vidéo que vous pouvez récupérer dans votre galerie. Mais on peut aussi s’enregistrer directement ou enregistrer son environnement. La partie supérieure de l’écran put être changée pour accéder à d’autres menus. C’est d’ici qu’on pourra changer le tempo par exemple. Les mélomanes qui connaissent un peu le chiptune retrouveront un menu Patterns qui fonctionne comme les logiciels d’antan. En bas, on retrouvera 4 pistes à superposer et le bouton FX pour ajouter des effets sonores et vidéos sur votre création.

PO Pixel ne vous permettra pas de faire des créations musicales très poussées, mais reste très amusant. Si vous avez un Pixel 5, 5a, 6, Pro, 6a, 7 ou 7 Pro, nous vous invitons à tenter l’expérience ! Si le tutoriel vous paraît un peu léger, prenez le temps de regarder cette vidéo officielle qui montre l’étendue des possibilités offertes par Pocket Operator.