Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro : tout ce que vous devez savoir !

Il est encore un peu tôt pour savoir tout ce que nous réservera le prochain Pixel 8, mais en recoupant certaines fuites et diverses infos, on peut déjà en déduire certaines caractéristiques…

Comme chaque année, Google commercialisera la nouvelle mouture de son Pixel. Nous en somme à la huitième itération avec encore une fois en 2023 deux versions différentes : le Pixel 8 (nom de code Shiba) et 8 Pro (nom de code Husky). Sauf surprise, la sortie des Pixel 8 devrait se faire à l’automne entre fin septembre et mi-octobre. Selon le média allemand WinFuture, les Pixel 8 recevront le SoC Tensor de 3e génération. On sait peu de choses sur cette puce, mais le spécialiste Mishaal Rahmana a découvert une fonctionnalité appelée « Advanced Memory Protection » (protection avancée de la mémoire) dans la première version d’Android 14 destinée aux développeurs.

Un Tensor 3 avec des cœurs récents

Or cette fonction permettrait d’éviter les erreurs de manipulation de la mémoire dans les langages de programmation natifs, comme la Memory Tagging Extension (MTE) des processeurs ARM v9. La puce Tensor 2 des Pixel 7 et Pixel 7 Pro se compose de cœurs ARM v8.2 et ne peut donc pas gérer la MTE. Cependant, la nouvelle fonctionnalité d’Android 14 « AMP » permet d’activer cette MTE sur les appareils ARM v8.5 et supérieur. Cela suggère que le Tensor 3 aura au moins un cœur ARM v8.5. Vous nous suivez toujours ?

WinFuture affirme également que le Pixel 8 aura un écran doté d’une définition de 2268 x 1080 pixels tandis que le Pixel 8 Pro proposera une dalle de 2822 x 1344 px. Un peu étrange quand on sait que les écrans des Pixel 6 Pro et 7 Pro proposaient mieux avec du 1440p.

Un nouvel objectif et un défloutage des photos ?

Côté caméra il a été révélé que les Pixel 8 pourraient prendre en charge une nouvelle méthode HDR baptisée « staggered HDR » qui permet de prendre un cliché en exposition courte et en exposition longue simultanément pour gagner du temps lors de la génération du cliché. Cela aurait aussi pour effet d’améliorer la qualité générale de cet effet « HDR ». Or si les Pixel 6 et 7 étaient dotés d’un capteur Isocell GN1 de 50 mégapixels, ce module n’est pas compatible avec le staggered HDR. Il faudrait donc une mise à jour matérielle. Autre rumeur qui fait beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux c’est la capacité des Pixel 8 et 8 Pro de déflouter les photos et les vidéos en utilisant l’intelligence artificielle. Une fonctionnalité qui pourrait faire vendre des palettes d’appareils…

Un module photo surprise ?

Enfin au niveau esthétique, le changement le plus notable du Pixel 8 Pro soit l’îlot de l’appareil photo. Au lieu de séparer les lentilles, il semble que le nouveau design fusionne les trois dans un seul ovale. Autre changement : le Pixel 8 Pro gagne un capteur supplémentaire sous le flash si on se fie aux images qui ont fuité sur Internet. Là, c’est la surprise totale. Notons aussi que contrairement aux deux dernières générations, le Pixel 8 Pro proposera des coins arrondis. La fuite suggère aussi que l’écran pourrait être de 6,52 pouces (16,56 cm) pour des dimensions de 162.6 x 76.5 x 8.7 mm.

Google pourrait doter le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro d’un outil qui floute les vidéos https://t.co/ooWVgZbHo6 via @BlogNT #Google #Pixel8 pic.twitter.com/6ADpIpLDyH — BlogNT 📱⌚️️💻🕹🌍 (@BlogNT) March 17, 2023