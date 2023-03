Google Pixel 7a : enfin la date de sortie ?

Depuis le lancement de la gamme Pixel, chaque version a droit à diverses déclinaisons : principale, pro, petit prix… La mouture du dernier modèle n’y fait pas défaut, et sa version 7a devrait prochainement avoir droit à une date de sortie. Comme le veut la tradition chez Google, cela devrait se faire lors de la conférence I/O.

La tradition du petit prix

Si la firme nous a habitués à des smartphones haut de gamme à des prix plus abordables que la concurrence, elle ne coupe malgré tout pas tant que cela dans la qualité du modèle pour ses versions low cost. Le module photo, notamment, est proche, voire identique à la version principale.

Alors des curieux se sont lancés dans la quête d’indices, afin de trouver la date probable de sortie du Pixel 7a. Tout d’abord, comme le dit Android Authority, les fuites des dernières semaines sur le modèle semblent indiquer une mise sur le marché imminente. De plus, il y a un jeu de dates chez Google : Pixel 3a et 3a XL sortis le 7 mai 2019, Pixel 4a annoncé le 3 août 2020, 5a le 17 août 2021 et enfin le 6a est officiel depuis le 11 mai 2022.

Une annonce en mai pour une sortie dans l’été ?

Pour les modèles 4a et 5a, il faut prendre en compte des retards dus à la pandémie de COVID. Ce faisceau d’éléments paraît donc indiquer un lancement du Pixel 7a lors de l’ouverture de la conférence Google I/O du 10 mai 2023. Attention cependant, « lancement » ne veut pas pour autant dire « commercialisation » ! L’entreprise a l’habitude, comme de nombreux constructeurs, d’installer un délai entre l’annonce officielle d’un modèle et sa mise sur le marché.

Vous êtes pressé de vous procurer le Pixel 7a, afin de bénéficier des dernières technologies Google au meilleur prix ? Alors soyez patient, selon tous ces indices, il devrait être mis en rayon en fin d’été 2023.