Google Pixel 6 et 6 Pro : le point sur les problèmes des utilisateurs

Alors que toute la presse a plébiscité les appareils Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, un vent de mécontentement souffle chez de plus en plus d’utilisateurs. En effet, les petits problèmes rencontrés lors de la sortie des appareils sont toujours présents malgré les mises à jour. Nous faisons le point…

Alors que les bonnes notes se multipliaient à droite et à gauche sur les sites spécialisés, certains utilisateurs pointaient du doigt des petits soucis concernant les appareils Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pas de quoi en faire un fromage se disait-on puisque les testeurs reçoivent les appareils avant leur commercialisation et il y avait fort à parier que ces problèmes allaient disparaître avec les premières mises à jour du système. Sous Android 12, les Pixel 6 sont taillés pour être les porte-étendard de Google après tout…

Un cheveu dans la soupe…

Seulement voilà, 3 mois après la sortie des deux beaux bébés, les choses ne se sont pas vraiment arrangées et la liste des problèmes ne cesse de croître malgré une mise à jour très récente (19 janvier chez nous). Pas de quoi démonter la bonne impression générale des appareils, mais ces manquements laissent un petit goût d’inachevé. C’est fort dommage, car outre d’excellentes capacités photo, le très bon rapport qualité/prix du Pixel 6 est un avantage certain, mais nous vous en reparlerons la semaine prochaine dans notre rubrique Tests puisque nous avons pris le temps de bien éprouver l’appareil…

How can I not love this Pixel 6 Pro 😩😩♥️♥️ pic.twitter.com/k7fxoSuaHN — Ash 🍔🍕🥪🍜 (@Ashsukamakan) January 23, 2022

Un capteur de luminosité qui fait n’importe quoi

Le capteur de luminosité du Pixel 6 est un peu long à la détente ce qui est déjà un peu agaçant. Lorsqu’on se promène en ville et qu’on alterne, les zones d’exposition au soleil et à l’ombre, la luminosité de l’écran ne suit pas. Mais ce qui est particulièrement pénible c’est de se prendre un « éclairage max surprise » lorsqu’on est sous la couette à lire un article. Une défaillance incompréhensible…

Le Bluetooth qui déraille en voiture

Certains ont eu des problèmes de connexion Bluetooth avec des périphériques comme des écouteurs (au point de devoir redémarrer l’appareil), mais pour nous il s’agit de problème avec la voiture. Même après plusieurs minutes, le Bluetooth de l’appareil refuse de se connecter aux commandes mains libres du véhicule. Ce problème est particulièrement dangereux puisque le smartphone sonne alors dans sa poche ou son sac avec la tentation d’y répondre au volant.

Une connexion USB capricieuse

Le Pixel 6 a aussi des soucis de connexion avec Windows et la connexion USB. Même en paramétrant le transfert de fichiers depuis le menu défilant, il arrive souvent que Windows ne morde pas à l’hameçon. Même en débogage USB, certains appareil ne veulent rien savoir. Après, cela peut aussi venir de Windows dans certains cas, mais aucun de nos essais n’a permis d’en déterminer la cause réelle.

Le multitâche qui n’affiche pas toujours les applis en arrière-plan

Que vous utilisiez les gestes ou le bouton carré du multitâche, il arrive parfois que les applications que vous avez déjà ouvertes ne s’affichent pas, comme si vous aviez vidé la RAM. Or elles sont bien là et vous les verrez en recommençant l’opération…

Un « double appui » capricieux

Ici c’est plus anecdotique, mais le « double-tap » n’est pas facile à utiliser. Il s’agit en fait d’ouvrir une appli ou de faire appel à une fonctionnalité (prendre une capture, mettre en pause, ouvrir l’assistant, etc.) en faisant 2 appuis rapides sous les capteurs photo au dos. C’est une bonne idée à la base, mais on y pense rarement et quand on se force à la faire, il arrive que cela ne fonctionne pas très bien. Bon alors, il faut relativiser ce défaut parce que la plupart des personnes avec un Pixel 6 ou un Pixel 6 Pro n’ont pas de problème avec cette fonction qu’ils trouvent en plus très pratique.

D’autres petits soucis…

– Les Pixel 6 ne se chargent pas sur les anciens chargeurs « lents » et même sur la plupart des prises USB qu’on trouve dans les voitures, il faut absolument une prise USB « power delivery ». C’est étrange d’autant que le Xiaomi 11T Pro qui permet de charger à 120 W accepte sans problème des puissances bien plus réduites ! Qui peut le plus peut le moins non ?

– Les Pixel 6 sont aussi victime de bugs d’affichage plutôt mineurs chez nos lecteurs, mais nous n’en avons pas constaté. Par contre l’écran s’allume parfois sans raison ce qui peut poser problème si, comme nous, vous faites confiance à Smart Lock pour le déverrouillage.

– Enfin, le capteur d’empreinte est toujours un peu lent. Pour ce problème, nous avons une astuce ! Il suffit d’augmenter la sensibilité de l’écran et de multiplier les empreintes digitales. Si vous avez l’habitude de déverrouiller votre appareil avec le pouce : entrez votre pouce deux fois comme s’il s’agissait de deux doigts différents ! Cette astuce fonctionne avec tous les capteurs d’empreintes récalcitrants…