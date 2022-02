Gel des comptes en Bitcoin : nouvelle arme contre les « dissidents » ?

Justin Trudeau n’aime pas qu’on remette en question son autorité. Comme un enfant à qui on aurait refusé un Power Ranger, il a décidé « d’emmerder » les participants du « convoi de la liberté » , ce groupe hétérogène de camionneur et de citoyens qui luttent contre l’obligation vaccinale. Comme les gilets jaunes en leurs temps, le « Freedom Convoy » est accusé d’être d’extrême-droite, populiste, raciste, antisémite… Tous les adjectifs sont bons pour disqualifier des gens qui dénoncent une dictature sanitaire absurde.

Mais pour Justin, il n’y a pas photo : la sécurité des Canadiens est menacée et il a décidé de sortir les grands moyens. Les individus qui sont de près ou de loin liés aux blocages vont voir leurs fonds geler par leur banque. Il ne pourront plus faire face à leurs dépenses quotidiennes ou nourrir leurs enfants. Oui oui, nous parlons bien du très « woke » Justin Trudeau et pas de Kim Jong Un. Il n’y a même pas besoin d’une ordonnance du tribunal pour cela. Exit les juges, ces sales gauchistes. Mais pour contourner le système bancaire, il existe bien sûr les cryptomonnaies et s’il est difficile de payer son sirop d’érable en BTC, des fonds de soutien se sont mis en place pour redistribuer de l’argent aux militants qui ont été sortis du système bancaire.

I really am shocked how aggressively Canada is in its efforts to show the world why #Bitcoin was created.

You can’t freeze it. You can’t censor. You can’t collect information on your political opponents. This is freedom money.

— Dennis Porter (@Dennis_Porter_) February 19, 2022