Le Bitcoin remonte à 30 000 $ : ne ratez pas le train cette fois !

Depuis presque un an, le Bitcoin a retrouvé une valeur de 30 000 $. Son prix a presque doublé depuis le début de l’année à la grande surprise de nombreux observateurs. On est quand même bien loin de son niveau le plus haut de novembre 2021, mais le train s’est remis en marche…

En voyant le Bitcoin à moins de 16 000 dollars, de nombreux investisseurs attendaient sa chute a 12 ou 10 000 $ pour mettre le paquet. Mais la cryptomonnaie n°1 n’en a fait qu’à sa tête et a décidé de relever la tête pour passer au-dessus de la barre symbolique des 30K ce 11 avril 2023. Si certains spéculent sur un BTC à 10 millions l’unité, sur une valeur qui deviendrait à terme aussi importante que l’or et une désaffection pour les monnaies traditionnelles, n’allons pas trop vite en besogne. Est-on vraiment sortie du « bear market » ? Pour de nombreux observateurs, la réponse est oui et cette hausse du BTC va forcément entraîner d’autres altcoins dans son sillage à commencer par l’Ethereum qui va connaître demain matin deux nouvelles mises à jour d’importance (Shanghai et Capella). Il se passe des choses du côté des cryptos et les catastrophes comme FTX n’altèrent pas l’intérêt du grand public pour les cryptoactifs.

Le money train fait « Tchou tchou » !

