Facebook et Instagram impuissants face au trafic d’enfants

Après deux ans d’enquête, le journal britannique The Guardian vient de révéler un dossier sur l’infiltration de nombreux réseaux sociaux par des groupes de trafic d’enfants. Avec un modus operandi bien défini, les prédateurs nouent un lien avec des adolescents jusqu’à les amener à se tourner vers la prostitution. En véritable proxénète, l’interlocuteur gère alors toutes les questions logistiques et organisationnelles de la cible, l’enfermant alors dans un système de trafic.

Avec plus de 70 sources interrogées par les journalistes au cours de l’enquête, on constate la profondeur des investigations. Acteurs juridiques, responsables associatifs, modérateurs, c’est un très large panel de profils qui ont accepté de témoigner. Au-delà du sordide, un autre constat, sans appel, est fait par The Guardian. Le groupe Meta est incapable d’agir contre ces réseaux de trafic d’enfants, manquant à son devoir de protéger ses utilisateurs.

“I would cry to my manager about the children I saw and how I want to help. But it felt like nobody would pay attention to these horrible things,” said one moderator. https://t.co/bJ125mPR3h

— The Guardian Long Read (@gdnlongread) April 27, 2023