Facebook et Instagram gratuit, c’est fini ? L’abonnement payant se confirme !

Facebook payant ? La rumeur se confirme…

Meta Verified commence à être déployé aux États-Unis. Le nouveau système d’abonnement de Meta permet à ses utilisateurs de bénéficier d’une pastille bleue “Vérifié” sur Facebook et Instagram, ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités complémentaires. La fin du modèle gratuit ?

Quels avantages pour l’abonnement Meta Verified ?

La mode est aux abonnements payants pour les réseaux sociaux. Nous en parlions récemment, après Twitter, c’est au tour de Meta de se lancer dans les versions Premium pour ses plateformes Facebook et Instagram. Voilà donc que Meta Verified arrive aux États-Unis : 11.99 dollars mensuels, sur le Web, ou bien 14.99 dollars par mois pour un abonnement fait sur mobile (pour compenser le pourcentage ponctionné par Apple et Google). Une fois l’abonnement souscrit, l’utilisateur obtient une pastille bleue pour ses comptes Facebook et Instagram.

En complément, l’abonnement donne accès à d’autres fonctionnalités. Ainsi, un accès direct au service client est disponible pour l’utilisateur Premium, ainsi qu’une gamme de protections étendues contre les usurpations d’identité ou de compte. Petite cerise sur le gâteau, les comptes payants obtiennent aussi une visibilité accrue dans les fils d’actualité, ainsi que d’une meilleure place dans les commentaires et les recommandations. Ces fonctionnalités semblent tout de même être avant tout des bonus pour des comptes à but lucratif ou professionnel.

Pour résumer l’offre Meta Verified :

A partir de 11.99 $ / mois

Pastille bleue “Compte vérifié”

Meilleure sécurité et protection du compte

Accès privilégié au service client

Visibilité accrue

Portée accrue

Meta à la recherche de nouveaux revenus

L’arrivée de Meta Verified n’est pas anodine dans la stratégie de Zuckerberg. Sa compagnie est en quête, depuis maintenant plusieurs années, de nouvelles sources de revenus pour consolider l’avenir de Meta. Maintenant que Musk a démocratisé l’idée de comptes Premium sur les réseaux sociaux avec Twitter Blue, l’abonnement paraît devenir le nouvel Eldorado des plateformes comme Instagram ou Facebook.

Mark Zuckerberg's metaverse ambitions are shrinking https://t.co/392R99rqhI — Insider Business (@BusinessInsider) March 15, 2023

Bon, maintenant, regardons attentivement combien de temps va durer Meta Verified. Après tout, l’entreprise n’est pas connue pour la pérennité de ses projets. Alors qu’il y a encore quelques mois, Zuckerberg ne jurait que par le Metaverse, celui-ci commence déjà à être enterré au bénéfice de projets IA. Mark Zuckerberg serait-il une fashion-victim ?