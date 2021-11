eToro : investissez facilement en bourse et en crypto

Pour tous ceux qui souhaitent investir leur argent sur les marchés, eToro vous prend par la main et vous facilite les choses avec des fonctionnalités et des options plus qu’intéressantes.

Mettre son argent sur un compte épargne et attendre de toucher les intérêts est une des façons les moins efficaces de gagner de l’argent aujourd’hui. Les taux sont tellement ridicules que cette manière de faire ne rapporte presque rien, à moins que vous y placiez 100 millions d’euros, et encore ! Sachant cela, il n’est pas surprenant de voir aujourd’hui de plus en plus de personnes se tourner vers les investissements en bourse, en crypto et autres qui se révèlent bien plus profitables si on sait où et quand placer son argent. Avec eToro, rien n’est plus simple.

La bourse ou l’envie

À son lancement en 2007, cette simplicité est justement le mot d’ordre de cette plateforme d’échange qui veut rendre le trading accessible à tous tout en proposant une alternative moins exigeante aux sempiternelles institutions financières traditionnelles. Le site eToro se donne comme mission de vulgariser la compréhension du monde de la Bourse avec des explications claires et fondamentales accompagnées de graphiques allant à l’essentiel. De ce fait, n’importe qui peut investir son argent, y compris et avant tout ceux qui n’y connaissent rien au départ. La compagnie va même encore plus loin dans cette optique en proposant la fonctionnalité CopyTrader qui vous permet de suivre les meilleurs traders de la plateforme et de copier leurs mouvements. La plateforme se veut en effet fortement communautaire et tout le monde est là pour se refiler les bons plans. L’option CopyPortfolios, dans le même esprit, offre la possibilité de vous inspirer de portefeuilles de valeurs existants, qu’ils soient tenus par des humains ou créés par des algorithmes qui sentent les tendances. À chaque fois, vous voyez les hausses/baisses en temps réels mais aussi le risque encouru en suivant ces investissements, avec un indice entre 1 et 10.

Encore une fois, eToro est vraiment là pour vous prendre par la main et ne vous poussera jamais aveuglément à investir pour le plaisir d’investir.

C’est génial tout ça, ça met en confiance, mais on trouve quoi sur eToro ?

Il faut de tout pour faire un portefeuille

eToro se veut une plateforme multi-actifs et chaque investisseur y trouvera son bonheur pour remplir sa liste de courses. Vous pourrez acquérir des actions de toutes les plus grandes Bourses du monde, de New York à Londres en passant par Paris, entre autres. Les possibilités sont donc quasi infinies avec des milliers d’actifs disponibles. À notre époque, difficile de ne pas songer à se lancer dans les cryptomonnaies et la plateforme vous propose un choix de 41 parmi les plus connues.

Mais l’offre d’investissement est loin de se cantonner à ses deux seules offres. Vous pourrez également placer votre argent sur des indices, des devises, des ETF (fonds de placements) et même des matières premières. Si vous vous levez le matin avec une soudaine envie d’investir dans l’or, le sucre, le dollar US ou le NASDAQ 100, il vous suffira d’ouvrir eToro et vous pourrez le faire. En plus, il n’y a aucun frais de courtage sur les échanges, à part sur les positions courtes ou les effets de leviers.

Ouvrir un compte sur eToro est gratuit et il ne vous sera facturé aucun frais de gestion ou de billetterie. Vous pouvez vous lancer dans la dance sans aucune prise de risques. Il est donc grand temps de réveiller le Taureau de Wall Street en vous !