Ethereum 2.0 : l’évolution qui va l’envoyer sur orbite

L’Ethereum est toujours une locomotive, mais elle a perdu de sa superbe à mesure qu’elle était utilisée par de plus en plus de systèmes : les tokens ERC20 qui fonctionnent sur sa blockchain, les smart contracts, la DeFi, les NFT, etc. Le résultat se voit clairement au moment de faire une simple transaction : plusieurs minutes d’attentes et des frais délirants. Il faut dire que l’ETH a le même défaut que le Bitcoin : cette blockchain fonctionne sur la preuve de travail (proof of work) : il faut que des mineurs valident mathématiquement les transactions avec des ordinateurs. De nombreux autres projets ambitieux ont émergé ces dernières années avec un but clair : remplacer l’Ethereum avec des systèmes de « proof of stake » ou « proof of authority », plus écologiques et conçus pour traiter des centaines de transactions à la seconde : Polkadot, Cardano, Solana, Elrond, Avalanche, etc.

Un changement difficile, mais révolutionnaire !

Les « Etherum-killer » connaissent une forte croissance, mais l’ETH est dans la place depuis longtemps et il dispose d’une avance considérable. La partie est donc loin d’être perdu pour l’Ethereum d’autant que son concepteur Vitalik Buterin a dès le début prévu une mutation vers un Ethereum 2.0 qui fonctionnera sur le proof of stake avec une période de transition qui pourrait voir les deux systèmes cohabiter. Le proof of stake ne demande pas de calcul pour valider les blocs, mais de validateurs qui mettent en jeu des ETH. Une fois la transition effectuée, les frais de transaction (gas fees) devraient devenir bien plus prévisibles avec un temps de traitement plus court. Le problème c’est que cette mue tarde à venir. Tout le monde en parle de puis 2017, mais il n’est pas simple de faire un changement aussi important sur une blockchain qui fonctionne jour et nuit. C’est comme changer le carburateur d’une voiture en marche !

Encore une fois on parle de 2022 comme de l’année de l’Ethereum 2.0. Si cette transition appelée « The Merge » fonctionne et se passe sans problème, l’Ethereum pourrait devenir la première cryptomonnaie au monde, devant le Bitcoin. Il faut dire que l’ETH est sur les talons du BTC puisqu’en janvier 2020 il fallait 53 ETH pour acheter 1 BTC. Actuellement, il n’en faut plus que 11…

Buy the dip !

