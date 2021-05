e-Liquide CBD pour vapoteuse : les meilleurs sites, les meilleurs prix…

Vous avez envie de tester le CBD, mais vous ne voulez pas acheter n’importe quoi et à n’importe quel prix ? Si vous avez une cigarette électronique, la solution idéale consiste à tester les e-liquides à base de cannabidiol puisqu’en plus d’être efficaces, ils ont le mérite de rester discrets : sans odeur et sans avoir besoin de « rouler » une cigarette avec cette substance pourtant légale…

Vous avez entendu parler de CBD, mais vous êtes réticents ? Il faut dire que les fleurs et la résine de CBD, tout en étant parfaitement légales, ressemblent quand même à s’y méprendre à de la drogue. Et puis il y a aussi l’odeur (si caractéristique de nos quartiers « sensibles »). Les personnes ayant arrêté la nicotine peuvent aussi être intéressées puisqu’avec les e-liquides, il n’y a pas besoin d’ajouter du tabac. Certes, on peut consommer du CBD en ingérant des gélules ou de l’huile, mais les utilisateurs de cigarette électronique peuvent sans crainte tenter l’expérience des e-liquides à base de CBD.

Le e-liquide CBD : prêt à l’emploi !

Ce produit naturellement contenu dans le chanvre est une substance anxiolytique sans avoir les propriétés psychotropes de son cousin illégal, le THC. Le CBD est utilisé pour traiter différentes pathologies, mais il est aussi connu pour apaiser l’anxiété et les troubles du sommeil. Si vous avez une cigarette électronique permettent de régler la puissance de la résistance, c’est l’occasion idéale de tenter l’expérience puisque les e-liquide à base de CBD libèrent tout leur potentiel avec une puissance de 15W (chauffe de maximum 180 C°). Libre à vous d’ajouter de la nicotine dans le mélange, mais les e-liquides de chez Mama Kana ou CBD.fr peuvent très bien se fumer tels quels. Ce sont bien sûr des produits légaux selon la législation française et vous n’avez pas d’inquiétude à avoir en ce qui concerne la discrétion puisqu’on en trouve avec des arômes différents : menthe, citron, pêche, tabac, fruits rouges, etc.

Toute une gamme de produits

CDB.fr ne propose pas que des e-liquides pour les cigarettes électroniques. Sur le site on trouve aussi des fleurs (de la « beuh » légale, donc), de la résine, de l’huile de chanvre à cuisiner ou à consommer (2 gouttes sous la langue) des gélules et même des produits pour nos amis les bêtes. En effet, on trouve sur le site des comprimés pour les chats et chiens : arthrose, épilepsie, problème d’estomac, bête en fin de vie, le CBD est une molécule qui a aussi de l’effet sur votre animal. Attention, il vaut mieux consulter votre vétérinaire avant de faire ses courses…

Témoignages :

Ryan, 24 ans

« Cette année a été difficile pour tout le monde et je me suis décidé à aller voir un médecin pour qu’il me prescrive un anxiolytique. Un ami qui fumait du CBD m’a parlé des bienfaits du truc, mais je ne voulais pas franchir le pas. Moi qui n’ai jamais fumé un joint, je ne voulais pas me risquer à acheter de la « beuh », même légale. Mais en me renseignant sur Internet, j’ai vu qu’il était possible d’obtenir un liquide CBD qu’on peut mettre dans une cigarette électronique. J’ai donc ressorti mon vieux matériel de son tiroir et depuis je dors très bien. »

Jeanne, 36 ans

« Après avoir fumé des substances illicites pendant des années, je me suis tournée vers le CBD en résine. J’ai néanmoins voulu arrêter l’année dernière, car j’ai enfin réussi à dire au revoir à la cigarette. J’ai trouvé le compromis idéal avec les e-liquides puisque je n’ai même pas besoin de consommer de tabac ! Maintenant j’ai ma cigarette électronique avec ma petite dose de nicotine dans la journée et le soir, je vapote tranquille avec mon e-liquide CBD. Cerise sur le gâteau, le liquide à la pêche que j’ai choisi n’a pas l’odeur de chanvre et je peux même l’emmener avec moi en vacances. »