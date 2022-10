Retrouvez votre sérénité

Vous avez toujours rêvé de faire correctement la position du lotus ou le Siddhasana ? Cette application s’adresse autant aux débutants qu’aux yogis confirmés. Les explications vocales sont en anglais, mais tout est retranscrit en français et l’on peut s’appuyer sur une vidéo qui montre très précisément le geste à effectuer.

Chaque position est très clairement expliquée.

Défi 30 jours

Vous aimez relever les challenges ? Le défi 30 jours est fait pour vous. L’application propose en effet une catégorie “Défi des 30 jours” que l’on soit débutant, confirmé ou à la recherche d’une perte de poids. Chaque jour, il vous est proposé une série d’exercices à effectuer avec une durée précise. Il s’agit d’exercices courts (comptez en moyenne une dizaine de minutes pour une série).

Un yoga pour tous

On retrouve également des positions spécifiques qui permettent d’effectuer un travail ciblé sur une partie précise du corps. Nous vous invitons à tester l’entraînement des bras… Si vous n’aviez pas pratiqué de sport depuis un petit moment, vous risquez de découvrir que vous possédez des muscles.

Cette application vous accompagne si vous souhaitez arrêter de fumer, pour soulager le stress, brûler quelques calories avant d’entamer la période des fêtes (nous sommes dans cette période magique, où l’on supprime le stock de l’été pour se préparer à en prendre cet hiver).

Ayant testé de façon poussée l’ensemble des Asanas recommandés pour les personnes assises toute la journée, il est indéniable que les effets sur le corps et l’esprit sont bénéfiques. Le simple fait d’être assis constamment est ce qu’il y a de plus mauvais pour notre corps et le yoga s’avère une pratique on ne peut plus douce pour le faire travailler.

Différentes styles de yoga

On découvre également grâce à l’application l’existence de différents yoga. Pour n’en citer que quelques-uns, on retrouve le Hatha Yoga, le Power Yoga, le Bikram-Yoga ou encore le Vinyasa-Yoga. Si vous pensiez que le yoga ne faisait pas transpirer, vous aviez tort !

En résumé

Il s’agit d’une bonne application pour ceux qui sont à la recherche d’une activité physique douce mais efficace. Elle s’avère extrêmement complète avec une utilisation fluide.

Le seul bémol, serait la publicité, mais cela en vaut la peine si l’on souhaite utiliser l’application Yoga Workout gratuitement. Il est possible de souscrire à un abonnement de 29,99 € qui assure la possibilité d’éradiquer la publicité, mais surtout de créer un entraînement personnalisé.