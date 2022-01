Doogee V20 : date de lancement et prix finalement révélés

Ce téléphone sera disponible en précommande sur AliExpress à partir du 21 février 2022. Le V20 est doté de fonctionnalités que l’on ne s’attend pas à trouver sur un téléphone dit “rugged” (“robuste” dans la langue de Shakespeare)

Ce téléphone que beaucoup qualifient de “téléphone blindé ultime de 2022” est le premier à disposer d’un écran AMOLED et d’un afficheur arrière. L’écran principal est constitué d’une dalle AMOLED Samsung de 6,43 pouces (16,33 cm) avec une définition de 2400 x 1080 pixels tandis que l’afficheur au dos dispose d’une taille de 1,05 pouce. Propulsé par un processeur octa-core MediaTek Dimensity 700 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS (extensible à 512 Go via carte micro SD), l’appareil est compatible avec les bandes de la 5G tout en proposant une des performances très intéressantes.

Côté photo, on pourra compter sur 3 objectifs : un module principal de 64 mégapixels, une caméra de vision nocturne de 20 MP et un module ultra grand-angle de 8MP. Quant aux selfies, le capteur frontal propose une résolution de 16 MP.

Le Doogee V20 est livré avec une batterie de 6000 mAh très confortables et s’appuie sur un chargeur de 33W très véloce. Vous pourrez aussi compter sur une recharge sans fil de 15W. Le téléphone est disponible en 3 couleurs avec 2 finitions, les variantes Knight Black et Wine Red ont une finition en fibre de carbone tandis que le Phantom Grey est plus classique avec une finition mate très classe.

On en oublierait presque que le Doogee V20 est un smartphone “rugged” et qu’il est donc étanche,résistant aux chutes et aux chocs. Grâce à sa certification MIL-STD-810, le V20 est utilisable dans des environnements difficiles tels que des endroits où les températures sont extrêmement élevées ou basses.

Doogee lancera les précommandes à partir du 21 février sur AliExpress au prix de 399 $ (350,90 €). Pour les 1000 premiers acheteurs, ce prix sera toutefois ramené à 299 $ (262,95 €). Cliquez ici pour visiter la page officielle du V20 et en savoir plus.