Donnez une seconde vie à vos smartphones et gagnez de l’argent !

Lorsqu’on change d’appareil téléphonique, l’ancien est souvent rapidement oublié. Certes on peut le recycler et lui trouver une autre utilisation ou le donner à un enfant ou un senior qui n’a pas changé le sien depuis 2005, mais si votre appareil a encore de la valeur, ce serait bien dommage de faire une croix sur une somme d’argent no négligeable. Pas besoin que votre appareil soit très récent pour profiter d’une offre de reprise et pas besoin non plus d’acheter un nouveau produit. Il existe des sites qui reprennent votre ancien matériel. Il suffit de rentrer la marque, le modèle, la quantité de stockage et de détailler l’usure du produit pour avoir une estimation de son prix. Vous acceptez ou non et vous envoyez votre appareil par la poste. Une fois reçu, le site vous fait un virement bancaire du prix convenu.

Des reprises sur tous les appareils « tech »

Sur le site Back Market par exemple, il est possible de profiter d’une reprise iPhone. Un iPhone 8 – un appareil qui a plus de 5 ans – peut-être reprit à plus de 100 € si son état global est excellent. De même, un Samsung Galaxy S20 128 Go peut être repris entre 120 et 180 € selon son état. Mais ce n’est pas tout puisque ce site reprend vos ordinateurs, tablettes, consoles, casque audio, etc. Ces appareils dont vous ne voulez plus peuvent vous rapporter de l’argent. Vous ne vous prenez plus la tête avec des sites de petites annonces ou d’enchères, vous savez immédiatement si le prix vous convient et vous faites un geste pour la planète puisque ces appareils profiteront d’une seconde vie !