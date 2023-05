DNS menteur : censure d’Internet pour tous en France ?

Le 13 mai 2023, les internautes français ont eu la surprise de découvrir une étonnante redirection de leurs liens Telegram. Un panneau du ministère de l’Intérieur s’affiche, annonçant que le visiteur a tenté de se connecter à un site pédopornographique. En cause, une redirection mise en place par les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) français, sur demande du gouvernement.

DNS menteur et tracking

La méthode utilisée s’appelle DNS menteur. Le DNS (Domain Name System) est le service permettant d’afficher un site en traduisant un nom de domaine en une adresse IP. On appelle donc DNS menteur le système venant remplacer l’IP de réponse. Dans notre cas, les FAI ont dû remplacer l’IP de réponse Telegram par une page du Ministère.

Si vous utilisez Telegram et que vous êtes abonnés chez un grand FAI public, il est probable que vous soyez tombé sur cette page ce matin :

Comment est-ce possible ? Un mini thread vulgariséhttps://t.co/eRypNYARZZ — Cécile (@AtaxyaNetwork) May 13, 2023

En quelques heures, le blocage est levé. Du côté de la police, à l’origine de la demande de redirection, on explique qu’une erreur humaine a conduit à un blocage total de Telegram, là où seuls quelques URLs précis devaient être concernés. Bonus track : plusieurs internautes ont dénoncé la présence d’un Flag sur la page de redirection. En d’autres termes, chaque visiteur est enregistré et étiqueté dès son arrivée.

Tiens, le Ministère de l’Intérieur nous avait promis qu’il n’y aurait pas de tracking sur les pages de blocage DNS. Ils en ont rajouté quand on avait le dos tourné.

Le mensonge et l’incompétence comme seule façon d’avancer. https://t.co/SOatiy1ylN — Solarus 🟡 (@Solarus0) May 13, 2023

Une situation qui soulève une question

Toute cette histoire soulève bon nombre d’interrogations. Au premier rang se trouve, logiquement, celle de la neutralité du Web et de la protection de la vie privée en ligne. Si toutes ces mesures partent d’une logique implacable, à savoir prévenir les contenus dangereux et illégaux, leur mise en application semble prendre un chemin plus qu’imprévisible.

Mais les acteurs du Web s’inquiètent aussi d’un réel problème de connaissances techniques de la part des pouvoirs publics. Alors qu’un projet de loi actuellement en préparation va simplifier le blocage de sites, certains techniciens et opérateurs font état d’une situation ubuesque. Étude d’impact de faible qualité, mauvaise compréhension des limites techniques du DNS menteur, mauvaise prise en compte de la capacité d’action des FAI…

Pour les détracteurs du projet de loi, les exemples sont légion pour prouver le manque de préparation des autorités sur la question. Le couac de ce week-end, ayant conduit au blocage complet de Telegram, semble d’ailleurs confirmer ce sentiment de travail bâclé.