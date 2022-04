DMA : le chiffrement de WhatsApp en danger ?

Connaissez-vous le DMA ou Digital Market Act ? Il s’agit d’un accord européen qui permettra aux PME du secteur technologique d’exister par rapport aux géants américains et ce, dès janvier 2023. Au programme : consentement explicite pour la publicité ciblée, plus de choix au moment de choisir son navigateur ou son moteur de recherche, des fonctions « sans contact » non restreintes (possibilité d’utiliser les capacités NFC dans son smartphone sans se demander si c’est oui ou non compatible), mais aussi « interopérabilité des plus grands services de messagerie ».

Et c’est là qu’il y a un hic.

Bien sûr, toutes ces mesures sont prometteuses à l’heure où on sent de plus en plus de méfiance vis-à-vis des GAFAM (Google, Mazon, Facebook, Apple et Microsoft). Et puis cela permettrait sur le papier à une personne qui possède une messagerie X d’envoyer des messages à un ami qui n’utilise que Y. Cependant cette dernière mesure pose un problème technique évident : comment faire communiquer WhatsApp, Viber, Snapchat, Telegram ou Signal ?

Le DMA imposera l'interopérabilité des messageries WhatsApp, Messenger ou iMessage. Mais j'ai du mal à croire que cela puisse se faire en pratique. Techniquement, cela ne parait déjà pas simple… Et WhatsApp est déjà ultra réticent à bouger l'orteil cf. https://t.co/D9haQpQQyI — Pixel de Tracking (@pixeldetracking) March 29, 2022

Un sacré micmac…

Même si ce dernier n’est pas concerné par cette mesure (il faut un chiffre d’affaires annuel supérieur à 7,5 milliards de dollars, une capitalisation boursière d’au moins 75 milliards de dollars et 45 millions d’utilisateurs dans l’UE), comment les autres vont-ils régler ce problème d’interopérabilité ? On parle d’un délai exceptionnel de 2 à 4 ans, mais cela va forcément avoir un impact sur le chiffrement des messages, des appels et des pièces jointes. Les gros vont-ils payer pour les petits ? Qui va décider du protocole à utiliser ? Ne risque-t-on pas de voir un affaiblissement, voir un abandon, du chiffrement sur les messageries instantanées ?

Encore une mesure qui part d’un bon sentiment, mais qui se heurte à une réalité que les décideurs européens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre… Bruxelles est pavée de bonnes intentions.