Découvrez qui se cache derrière ce numéro mobile inconnu

On a tous reçu un appel d’un numéro inconnu, commençant par 06 ou 07. Aucun nom ne s’affiche, on ne sait pas qui est à l’autre bout de la ligne. Alors dans le doute, on préfère ne pas répondre, en se disant que si c’est important, la personne laissera un message. Si malgré tout, vous êtes curieux de savoir qui vous a appelé, voici quelques techniques simples pour retrouver le propriétaire de la ligne !

Via Google

Parfois, le plus simple est le plus évident. Le moteur de recherche peut vous permettre d’identifier le propriétaire en faisant une simple requête. Cependant, il reste rare que cela fonctionne, la plupart des numéros étant privés.

Allez sur Google Cherchez le numéro via la barre de recherche Pour encore plus de précision, ajoutez le suffixe intext:

Via Facebook

Il est aussi possible de trouver un numéro de téléphone grâce à Facebook. Comme Google, le réseau social propose lui aussi un annuaire inversé. Bon, pour trouver la correspondance, il faut que l’appelant ait associé son téléphone à son compte, en ayant coché dans les paramètres ‘Je veux être trouvé via mon numéro de téléphone’. Cette méthode fonctionne aussi sur LinkedIn.

Depuis l’un des deux réseaux sociaux, allez dans le champ de recherche Inscrivez le numéro de téléphone recherché

Le meilleur annuaire inversé mobile est … Facebook !

Tapez le numéro de portable de n'importe qui dans la barre de recherche sans espace et … tadaa ! Merci qui ? Merci la protection de la vie privée ! #rgpd pic.twitter.com/F7CuRReCCR — Jean-François Pillou (@jeffpillou) March 7, 2018

Via un annuaire inversé

Vous pouvez aussi vous tourner vers les annuaires inversés conventionnels. Ils sont néanmoins plus orientés autour des numéros fixes, qui eux sont plus habituellement référencés. Plusieurs annuaires existent en ligne.

Pages Jaunes

Regroupant numéros professionnels et particuliers, cet annuaire inversé est l’un des plus anciens avec une large base de données.

118 000

Vous vous rappelez leurs publicités ? Elles remontent à presque 20 ans et pourtant, le service de renseignement téléphonique est toujours là pour vous renseigner, maintenant aussi, au travers d’un site gratuit.

118 712

Autre annuaire inversé gratuit, celui d’Orange est intéressant, car il propose, en plus de chercher un numéro dans sa base de données, d’identifier les numéros courts (souvent des services clients ou numéros verts) mais aussi les appels surtaxés (les fameux 08).

Si rien de tout cela n’a marché, vous pouvez aussi contacter directement la messagerie vocale de votre correspondant et voir si vous reconnaissez la voix. Pour ce faire, contactez l’un des numéros en dessous et suivez les instructions :

Pour Orange : 06 80 80 80 80

Pour SFR : 06 10 00 10 00

Pour Bouygues : 06 60 66 00 01

Notre conseil cependant : ignorez ces appels. Sachez d’ailleurs qu’il est possible de s’opposer au démarchage téléphonique. Pour ce faire, le gouvernement a lancé Bloctel, un service gratuit permettant d’inscrire son numéro sur une liste rouge, interdisant tout appel à but commercial.

Pour inscrire votre numéro sur Bloctel, cela se passe ici !