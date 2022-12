De faux iPhone en vente partout : comment ne pas se faire arnaquer…

L’iPhone est une perle rare et les bonnes affaires le sont encore plus. C’est pourquoi de plus en plus de faux appareils apparaissent sur les sites d’annonces. De vulgaires contrefaçons sous Android. Ne tombez pas dans le panneau grâce à nos astuces !

L’iPhone est pour beaucoup la Rolls des téléphones portables. Alors d’un côté, il y a les fortunés qui justement les achètent à la sortie à des prix exorbitants sans réfléchir plus que ça. Et puis il y a les autres qui passent des heures à éplucher les petites annonces sur des sites comme Le Bon Coin pour en trouver des modèles pas chers. Tout à coup, un iPhone abordable apparaît comme par enchantement ! Vite, ils l’achètent ! La déception n’en sera alors que plus grande quand ils ouvriront la boîte.

Des iPhone… Android ?!

Pour être tout à fait honnête, non, ouvrir la boîte confortera l’acheteur qu’il a vraiment fait une bonne affaire. Ces smartphones ressemblent en effet comme deux gouttes d’eau à de vrais iPhone. Même design, mêmes courbes et même la boîte semble être d’origine. C’est à si méprendre ! Encore mieux, vous les allumez et vous voilà sous iOS. Pour 400 €, c’était vraiment l’affaire du siècle. Sauf que sans vous en apercevoir au premier abord, vous tenez véritablement entre vos mains un appareil Android. Les faussaires multiplient ce genre d’arnaques et de plus en plus de personnes tombent dans le panneau s’ils ne font pas attention au moment de l’acheter. Pourtant, certains détails peuvent vous mettre la puce à l’oreille.

Tout d’abord, si vous regardez le clavier, vous pouvez faire la distinction entre un sous Android et un sous iOS puisque les configurations ne sont pas les mêmes, comme vous pouvez le constater avec ce comparatif :

Enfin, et c’est la preuve ultime, tentez d’accéder à l’App Store d’Apple. Si votre appareil est un faux, il vous sera impossible d’installer quoi que ce soit. Par contre, vous pourrez étrangement télécharger des applications sur le Play Store depuis votre iPhone. Une hérésie qui vous confirmera qu’il y a bien un ver dans la pomme.

Vous voilà prévenus. Mais comment faire pour ne pas tomber dans le panneau AVANT d’acheter ?

Pour en savoir plus, voici un petit thread Twitter à dérouler sur les précautions à prendre lorsque vous achetez un iPhone d’occasion. Lorsque vous achetez à distance, le mieux est de vérifier le numéro IMEI pour être sûr qu’il s’agit bien d’un iPhone. Et pour être sûr qu’il n’est pas volé, utilisez ce site. Bref il faudra demande le numéro IMEI au vendeur. C’est une information très simple à communiquer et si la personne refuse, cela peut vous mettre la puce à l’oreille…