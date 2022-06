CyberGhost VPN : 1,99 € pour échapper à la censure

Internet était décrit au départ comme le symbole de la liberté créative et un lieu où tout le monde pouvait exprimer ses opinions. Si c’est depuis surtout devenu un vaste supermarché, il y a tout de même encore de la place pour dire ce que l’on veut, mais pas toujours où l’on veut. Ainsi la difficile proportion de pouvoir à donner, par exemple, aux modérateurs des réseaux sociaux qui ne sont souvent que des algorithmes automatisés qui font plus de mal que de bien. Ce que l’on sait moins, c’est que le Web que nous connaissons en France n’est pas tout à fait celui que nous devrions connaître. Certains sites sont censurés et, heureusement, il existe des moyens de contourner le problème avec CyberGhost.

CyberGhost est un des VPN les plus complets du marché. Il vous permet donc de vous connecter à des serveurs situés à l’étranger, et donnera ainsi l’impression que vous y êtes en chair et en os. Cela permet par exemple d’avoir accès aux catalogues de pays différents pour Netflix et les autres services de streaming. Vous pouvez aussi regarder des chaînes de télévision à travers le monde, ce qui est très pratique pour suivre des événements sportifs qui, en France, sont diffusés sur des chaînes payantes, que ce soit la Champion’s League ou le championnat de Formule 1.

Pour voir l’invisible

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le pays a subi de nombreuses sanctions et sa culture a fortement perdu en visibilité. En France, par exemple, la chaîne Russia Today France a tout simplement été interdite et n’est plus disponible dans l’Hexagone. Une décision qui avait fait réagir chez Android-MT qui avait dû mal –quelles que soient les informations qui y étaient partagées- à ne pas y voir une censure pure et simple. Si la nouvelle a surpris de nombreuses personnes, elle n’est que la face immergée de l’iceberg du Web français.

Oui, car il faut le savoir, cette réalité est bien là et certains sites ne sont pas accessibles au commun des mortels gaulois sans qu’il ne le sache. Il n’y a d’ailleurs aucune liste officielle pour vous informer de ces blocages. C’est pourtant par exemple le cas de nombreuses plates-formes de téléchargement comme The Pirate Bay, des sites de streaming où pullulent des films à la demande, de la librairie d’articles scientifiques Sci-Hub ou du site LibGen. Tout ceci est dû à la loi LOPPSI 2 qui peut demander à un tribunal le blocage de certaines adresses s’il est jugé qu’elles enfreignent des lois. Malgré tout, ces pages existent toujours, mais elles ne sont tout simplement plus accessibles en France. C’est là où l’usage d’un VPN peut vous aider à contourner le problème puisque la décision de les bloquer n’est pas en vigueur partout dans le monde. Si vous vous connectez sur un serveur à l’autre bout de la planète, c’est bien 100% du Web qui s’offrira à vous. Il vous suffit d’apprendre à jongler entre les connexions.

