Comment regarder gratuitement House of the Dragon en stream via un VPN ?

House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones, est diffusée sur la chaîne suisse RTS. Nos amis helvétiques peuvent donc regarder la série gratuitement à la télé en même temps que la diffusion américaine. Ne soyez pas jaloux, vous pouvez faire pareil avec votre VPN…

House of the Dragon prend place 172 ans avant Game of Thrones et raconte l’histoire de la famille Targaryen à son apogée. Il s’agit en fait de l’adaptation du roman Fire & Blood de George R. R. Martin sorti en 2018 (le gars n’a pas fini sa saga, mais il prend le temps de faire des préquelles…)

Gros budget et lourds effets spéciaux, la série est une production HBO et est diffusée sur OCS en France. Il est pourtant possible de la regarder gratuitement en français ou en version sous-titrée à condition d’habiter en Suisse. Vous n’habitez pas en Suisse ? Avec votre VPN vous pouvez très bien emprunter une IP locale !

Les épisodes en direct ou à la carte !

La chaîne RTS diffuse en effet la série en suivant le rythme américain à raison d’un épisode par semaine. Vous pouvez donc voir en direct un nouvel épisode tous les lundis à 3h du matin en VOSTFR et à 22h15 en version française. Vous avez raté les premiers épisodes ? Pas grave. Vous pouvez voir tous les épisodes en stream sur le site de la chaîne à condition d’avoir une IP suisse.

La série en est à son septième épisode, mais la dixième et dernière partie sera diffusée le 24 octobre. Attention, RTS ne proposera pas le stream pour l’éternité. Vous aurez jusqu’au 6 novembre pour voir la série, après elle disparaîtra du site de la chaîne. Cela vous laisse largement le temps de « binge watcher » House of the Dragon et même de prendre un VPN si vous n’en avez pas déjà un…

Vous n’avez pas de VPN ?

Un VPN vous permet de chiffrer votre connexion pour vous protéger, rester anonyme, mais aussi de contourner les géorestrictions comme ici avec House of the Dragon ou avec les matchs de la Ligue de Champions comme nous vous l’expliquions récemment.

