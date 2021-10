Manifestations : protégez votre smartphone du traçage et de la surveillance

Vous voulez défendre vos idées dans la rue et c’est tout à votre honneur. Si vous ne voulez pas être traqué, on vous donne quelques pistes.

L’important dans une manifestation, c’est le message à faire passer et surtout qu’il soit entendu. Certaines idées sont défendues et c’est aussi une spécialité française que cette liberté de descendre dans les rues pour faire savoir son mécontentement. Par contre, si vous souhaitez être entendu, vous n’avez peut-être pas spécialement envie d’être traqué quand vous vous vous y rendez. On vous donne quelques conseils pour éviter cela.

Sésame, ne t’ouvre pas !

Alors, le premier conseil est l’évidence même, mais si vous ne voulez pas que votre téléphone puisse vous porter préjudice, il vous suffit de ne pas le prendre. Après, en 2021, nous savons bien que c’est compliqué puisqu’il fait, pour beaucoup de gens, office d’appareil photo et de caméscope officiel. Il peut également vous servir en cas d’urgence, ou pour faire des lives sur les réseaux sociaux. Nous comprenons donc tout à fait que nombreux soient ceux qui le prennent avec eux lors d’une manifestation.

Si vous avez peur que quelqu’un vous prenne votre téléphone, laissez-le verrouillé le plus souvent possible. Un raccourci bon à connaître : si vous appuyez rapidement deux fois sur le bouton « ON/OFF » de votre téléphone, vous accédez à l’appareil photo tout en gardant votre smartphone verrouillé pour le reste. Une manière sécurisée de ne pas exposer le contenu de votre appareil tout en immortalisant votre parcours. Et si, dans une bousculade, vous le faites tomber, il restera tout de même bloqué.

Pour encore plus sécuriser vos données en cas de perte/vol, vous pouvez activer le chiffrement de ces dernières. Parce que même en cas de verrouillage, il est quand même possible pour un hacker d’accéder au données non chiffrées : SMS, contacts, e-mails et photos. L’option est automatiquement en fonction sur les derniers modèles, mais il faudra l’actionner pour les plus anciens. Vous la trouverez dans Paramètres>Sécurité>Chiffrement et identifiants.

Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus

Nos smartphones modernes sont des balises GPS ambulante qui peuvent donner notre position à n'importe quelle antenne satellite proche de nous. Ils servent également aux services de police pour localiser les participants aux manifestations. En utilisant des appareils de surveillance de type IMSI Catcher comme Stingray, il est très facile de faire que vos téléphones s'y connectent en pensant que ce sont de vraies tours cellulaires. Vos messages et appels peuvent alors être interceptés, tous comme ceux des appareils vous entourant. Un système incroyablement performant qui peut en plus trouver sa place sur un drone et vous poursuivre.

Pour contourner le problème, une solution plus simple est de rester en mode « avion » le temps de la manifestation. Pour ceux qui ont besoin de rester connecté au réseau, la meilleure solution est de vous servir d’un VPN ou de l’appli Fake GPS sur votre mobile. Ainsi, vous pouvez détourner votre localisation et donner l’impression que vous étiez en haut de l’Everest au moment de la manifestation. On vous explique comment procéder dans cet article.

Communication breakdown

Si vous voulez communiquer entre vous durant le cortège, nous ne pouvons que vous conseiller la messagerie Signal qui est la seule qui est vraiment sécurisée sur le marché. WhatsApp, on évite et Telegram, depuis qu’ils sont en bisbille avec le gouvernement russe, on est un peu moins fan.

Alternative plus hermétique encore si vous vous manifestez à plusieurs, vous pouvez créer un réseau « mesh » qui ne sera disponible que pour ceux qui y sont connectés et dans un petit périmètre. On vous explique comment ça fonctionne avec l’application Serval dans cet article.