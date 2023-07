Comment échapper à la censure et à la surveillance avec le VPN CyberGhost ?

On le constate de plus en plus : la surveillance se généralise. Sur Internet, de nombreuses lois liberticides sont votées sans bruit sous les dorures de l’Assemblée nationale. Pour échapper à cet espionnage gouvernemental, il faut maintenant d’armer d’un VPN…

Espionnage des journalistes, espionnage des citoyens, espionnage des travailleurs, loi Renseignement 2, sites Internet censurés, censure et nettoyage des des réseaux sociaux sur demande : c’est le nouveau quotidien des Français. Mais tout va bien puisqu’ils ont encore nombreux à être rassurés par une telle surveillance !

Si vous ne faites pas partie de ces ovins, vous aimeriez peut-être vous protéger avant qu’on ne débarque chez vous à 6 heures du mat’ pour avoir téléchargé un album de Metallica, confié sur Twitter ce que vous pensiez du ministre de la Justice ou pour avoir été sur un site politiquement incorrect.

Sale petit complotiste que vous êtes !

Bien sûr, pour passer entre les mailles du filet, il suffit de se protéger derrière un VPN. C’est gratuit et cela peut être fait depuis un appareil peu coûteux, mais cela demande quelques connaissances. Pour ne pas a se prendre la tête, de nombreuses internautes préfèrent payer un service qui va en plus leur permettre de se domicilier dans le pays de leur choix.

C’est ce que propose CyberGhost.

Des fonctionnalités à la pelle…

CyberGhost est un fournisseur de services VPN (réseau virtuel privé) qui propose une gamme de fonctionnalités et de services pour améliorer votre sécurité et votre confidentialité en ligne. Il propose une sécurité renforcée avec un chiffrement de niveau militaire (OpenVPN ou WireGuard + AES-256 bits) pour protéger vos données et votre identité. CyberGhost VPN adhère à une politique stricte de non-conservation des journaux de connexion, ce qui signifie qu’il ne conserve aucune information sur votre activité en ligne. Cela garantit votre anonymat, mais ce n’est pas tout… CyberGhost c’est aussi un vaste réseau de 9485 serveurs répartis dans 91 pays. Cela vous permet de contourner les restrictions géographiques et d’accéder à du contenu restreint dans le monde entier (Netflix US, mais aussi les sites interdits en France)

Un prix abordable

Ce VPN basé en UE ajoute un bloqueur de publicités, une connexion à de multiples types d’appareils en même temps, une application mobile pour votre smartphone Android ou iOS, un support client réactif et accessible 24 heures sur 24, 7 jours/7, une protection de votre WiFi et surtout 45 jours pour revenir sur votre décision.

C’est enfin le VPN le moins cher du moment puisqu’il ne coûte que 2,11 €/mois (56,97 € pour 2 ans payables en une fois avec 3 mois gratuits). À titre de comparaison, NordVPN est affiché à 4,49 €/mois (107,76 € pour 2 ans) pour un service équivalent. Faites votre choix !