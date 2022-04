Comment choisir son application mobile bancaire ?

Lorsque vous êtes client d’un établissement bancaire, vous avez forcément accès à des services mobiles. Désormais, la majorité des banques dispose d’une application qui vous permettra d’avoir une gestion beaucoup plus pratique de vos comptes. Mais au moment d’opter pour une banque en ligne, comment bien choisir son application bancaire ?

La méthode d’authentification

Pour faire le meilleur choix concernant le choix de votre application bancaire, vous devez vérifier son système d’authentification. En effet, il est possible de faire usage d’identifiant classique et de mot de passe pour se connecter à votre application. Cependant, la majorité des appareils intelligents sont équipés de capteur d’empreintes ou proposent la reconnaissance faciale.

Les établissements bancaires ont bien tenu compte de cette évolution et l’identification biométrique est désormais accessible pour leurs applis. De ce fait, avant d’opter pour une banque en ligne, il faudra vous assurer que celle que vous vous apprêtez à adopter en dispose également.

Vérifier la gestion des opérations sur l’application

Une bonne application bancaire doit obligatoirement favoriser l’obtention en un temps record de certaines informations et une réalisation simplifiée des transactions. Cependant, elles n’ont certainement pas des atouts identiques en la matière. Quelques organismes mettent encore assez de temps pour valider un bénéficiaire de virement tandis que d’autres ont mis en place des outils pratiques pour gagner du temps.

Il faudra alors tenir compte de cet aspect avant d’adopter votre application mobile.

Affichage et notification du solde

Il est impossible de bien gérer votre budget si vous ne connaissez pas le solde de votre compte. Presque toutes les applications bancaires offrent une synthèse des comptes au niveau de la page d’accueil. L’édification de notifications sur solde est exclusivement proposée par quelques organismes, alors qu’elle est très pratique en fin de mois par exemple lorsque vous pensez que votre compte va virer au rouge.

Édition et envoi RIB

La majeure partie des applications étudiées autorise l’affichage et le téléchargement d’un RIB. Par contre, certains établissements n’ont pas encore doté leur application de la fonctionnalité permettant d’envoyer un IBAN à un tiers. C’est donc un aspect dont vous devez tenir compte dans le choix de votre application mobile.

Virement : émission, ajout de bénéficiaires

Les fonctionnalités attachées aux virements varient d’un établissement à un autre. Même si la plupart des organismes favorisent l’émission de virements traditionnels entre deux comptes personnels, certains par contre n’autorisent pas le transfert direct ou le transfert via SMS. En ce qui concerne l’ajout rapide de bénéficiaires, bon nombre d’applications bancaires sont compatibles.

Toutefois, il est conseillé que vous preniez tout vot

re temps pour une opération de transfert d’argent. En effet, l’ajout de bénéficiaire n’est pas forcément imminent. À titre d’exemple, la validation peut parfois prendre jusqu’à 48 heures en fonction de l’établissement. Par ailleurs, certaines applications proposent le scan du RIB pour l’ajout d’un bénéficiaire. Vous n’aurez donc plus besoin de perdre votre temps à écrire les chiffres et lettres de l’IBAN.

Il vous faut juste scanner une de vos photos et le remplissage des coordonnées budgétaires se fera dans l’application.

Carte bancaire : blocage temporaire, opposition, plafonds, etc.

En ce qui concerne les fonctionnalités annexes, une pléthore d’options est habituellement offerte par les applications des organismes bancaires. Le blocage provisoire de même que la mise en opposition immédiate sont par exemple disponibles sur la majorité des applications. Pour ce qui est du changement des plafonds de retrait et paiement attachés à la carte bleue, la requête peut être émise immédiatement depuis l’application.

C’est une fonctionnalité dont est dotée la majorité des applications. Par ailleurs, quelques-unes de ces dernières autorisent également le blocage des retraits d’espèces ou des transactions à l’étranger. Assurez-vous alors que l’application que vous adopterez en dispose.

Paiement mobile: Apple Pay, Paylib, Google Pay

L’usage des appareils intelligents pour la réalisation de certaines transactions devient de plus en plus fréquent. À cet effet, il faut que l’application mobile que vous adopterez vous permette d’effectuer vos paiements par des portefeuilles numériques ou « wallets » (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, etc.)

Assurez-vous de l’accessibilité au service client

L’application mobile que vous adopterez doit vous permettre de contacter aisément son service client. En effet, il peut arriver que vous rencontriez certains problèmes et que vous ayez besoin d’un coup de main. La grande partie des applications mobiles prévoit un accès au moteur de recherche interne ou à un assistant virtuel pour permettre aux clients d’obtenir des réponses.

En ce qui concerne le service client, les organismes classiques proposent plusieurs numéros téléphoniques afin de joindre la banque ou un conseiller clientèle. Mieux encore, si vous n’avez pas le temps nécessaire pour une discussion au téléphone, vous pouvez leur laisser un message afin d’obtenir un rendez-vous. Plusieurs applications mobiles d’établissement financier communiquent des numéros de téléphone du service client dans un espace dédié.

Vous devrez alors tenir compte de cet aspect lorsque vous voudrez effectuer votre choix. Ainsi, il vous sera bien plus facile de résoudre certains problèmes.

Vérifier les notes des applications

Les notes des applications sont aussi un critère décisif dans le choix de celles-ci. Afin de vous faire une idée de la qualité des applications mobiles, une pléthore d’instruments existe. MoneyVox par exemple est chargé de mener des investigations sur la satisfaction des abonnés afin de connaître le degré d’efficacité des applications mobiles. La qualité de ces dernières est d’ailleurs l’un des points très étudiés.

Une multitude d’éléments peuvent jouer un rôle dans le jugement des clients. Il peut s’agir des fonctionnalités offertes par l’application, son ergonomie, sa fiabilité technique, etc. À défaut de cela, vous pouvez bien évidemment juste vous baser sur les notes octroyées par les usagers dans les stores. Faites confiance aux usagers !