Comment bien choisir son VPN ? Les six points à contrôler

NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost, Surfshark, ProtonVPN… : autant de services qui proposent de chiffrer vos données sur Internet. Le but est simple : vous protéger, éviter l’interception de donnée sensible, contourner la censure et le blocage des sites et accessoirement regarder des retransmissions sportives ou disposer de deux fois plus de contenu sur Netflix par exemple. Le problème pour les utilisateurs intéressés par un VPN c’est la quantité d’offres et de marques différentes sur ce marché. Voici quelques points à vérifier et certaines vérités sur ces VPN pour vous aider à mieux le choisir…

Six tuyaux pour bien choisir son VPN

Le nombre d’appareils simultanés

Lorsque vous vous abonnez à un VPN, vous pouvez protéger un certain nombre d’appareils : 6, 7, 10… Dans cette catégorie, c’est Surfshark qui est est le mieux lotir avec un nombre illimité d’appareils. NordVPN en propose 6 et CyberGhost 7.

La durée de réflexion

La plupart du temps vous avez 30 jours pour réfléchir et vous faire rembourser lorsque vous optez pour un VPN. CyberGhost fait un peu mieux avec 45 jours. D’un autre côté, avez-vous vraiment besoin de tout ce temps pour savoir si vous avez envie de poursuivre ?

Le nombre de serveurs

C’est un des aspects les plus mis en avant par les VPN, pourtant cela ne fait pas une grosse différence. Avez-vous besoin d’une IP au Laos ou en Bolivie ? Pas si vous êtes originaire de ces pays. Le plus important c’est d’être connecté avec un bon serveur en France : le plus rapide et le plus pratique quand vous êtes à l’étranger. Pour les IP en dehors de France, les pays limitrophes sont importants pour contourner les sites bloqués en France : Allemagne, Suisse, Espagne. Si vous aimez Netflix, Prime Video ou Disney+, vous pouvez avoir du contenu additionnel avec une IP américaine, anglaise, japonaise ou canadienne. Au jeu de celui qui a la plus grosse (collection de serveurs), c’est CyberGhost qui décroche la timbale avec 9777 machines et 91 pays. Vient ensuite NordVPN avec 5400 serveurs et 60 pays puis Surfshark avec 3200 serveurs dans 65 pays.

Le type de serveurs

C’est presque plus important que leur nombre ! Sur ces VPN, on trouve des serveurs dédiés au jeu (meilleur ping), au stream vidéo (débit constant) ou au téléchargement (débit rapide). NordVPN propose des choses intéressantes à ce niveau : des serveurs qui ajoutent une couche de Tor pour un anonymat renforcé et une fonction Double-VPN où vous passez par deux pays différents avant d’atterrir sur le Net. Cette dernière fonctionnalité est aussi proposée par Surfshark. CyberGhost propose quant à lui des serveurs dédiés au stream avec les noms des chaînes de TV. C’est très pratique pour les retransmissions sportives par exemple.

Les fonctionnalités annexes

Kill switch, liste blanche, gestionnaire de mot de passe, navigateur incognito, etc. Ici les offres sont variables et dépendent parfois des offres du moment. Pour le même prix, vous pouvez grapiller un service qui est normalement payant. Scrutez bien les promotions !

Le prix

L’argent, le nerf de la guerre. Les VPN dépensent beaucoup en marketing : pubs et partenariats avec les influenceurs. Le plus cher n’est pas forcément le meilleur, car ces investissements ont un impact sur le tarif final. Qu’on se le dise : on trouve de très bons VPN à moins de 3 €/mois ! Notez aussi que les VPN sont toujours en période de promo : -80 %, -65 %, -78 %. En fait, ce pourcentage est calculé sur le prix que vous devrez payer en choisissant une formule mensuelle, largement surévaluée. Notez aussi qu’en prenant un VPN, vous n’allez pas payer mois après mois en étant engagé : vous allez tout payer d’un coup. Comme ça vous êtes tranquille pour 1, 2 ou 3 ans. Dans le cas de CyberGhost par exemple, un abonnement de 2 ans coûte 56,94 €, mais vous avez en plus 2 mois gratuits : cela fait 2,19 €/mois sur 26 mois. Chez Surfshark, c’est presque la même chose avec 2,30 €/mois. Chez NordVPN, on est à 3,49€/mois pour le forfait Essentiel (avec bloqueur de pub et antivirus), mais le « VPN star » propose une offre Ultime à 5,99 €/mois. Cette formule comprend en plus un gestionnaire de mot de passe, un scanner de vulnérabilité et un cloud chiffré de 1 To.