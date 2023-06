Comment accéder au contenu de la carte SD Android ?

Une carte SD est une option de stockage précieuse pour les utilisateurs d’Android, car elle offre un espace supplémentaire pour stocker des photos, des vidéos, de la musique et des documents. Cependant, il arrive qu’une carte SD soit endommagée ou corrompue, ce qui peut entraîner une perte de données. Dans cet article, nous allons vous guider à travers les étapes pour accéder au contenu de votre carte SD Android, ainsi que pour récupérer les photos supprimées, même si la carte est endommagée ou corrompue.

Étape 1 : Inspection physique :

Avant de tenter de récupérer des données, inspectez votre carte SD pour vérifier qu’elle n’est pas endommagée. Recherchez des signes de fissures, de rayures ou de connecteurs déformés. Si vous remarquez des dommages physiques, il est recommandé de faire appel à des services professionnels de récupération de données. Si la carte semble intacte, passez aux étapes suivantes.

Étape 2 : Insérez la carte SD :

Assurez-vous que votre appareil Android est éteint avant d’insérer ou de retirer la carte SD. Insérez soigneusement la carte SD dans l’emplacement prévu à cet effet ou dans le plateau de la carte SIM (en fonction de la conception de votre appareil). Assurez-vous qu’elle est correctement alignée et bien insérée.

Étape 3 : Accès à la carte SD :

Suivez ces étapes pour accéder au contenu de votre carte d’Android :

Allumez votre appareil Android et déverrouillez-le à l’aide de votre code PIN, de votre mot de passe, de votre empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale.

Accédez au menu « Paramètres » en balayant vers le bas depuis le haut de l’écran et en appuyant sur l’icône en forme d’engrenage.

Dans le menu « Paramètres », localisez et appuyez sur l’option intitulée « Stockage », « Stockage et USB » ou similaire.

Dans les paramètres de stockage, vous devriez trouver votre carte SD listée à côté du stockage interne. Tapez sur l’option de la carte SD pour accéder à son contenu.

Utilisez l’application de gestion de fichiers intégrée ou un gestionnaire de fichiers tiers du Google Play Store pour naviguer dans les dossiers et afficher les fichiers stockés sur votre carte SD.

Étape 4 : Récupération des photos supprimées de la carte SD :

Si vous avez accidentellement supprimé des photos de votre carte SD, il est possible de les récupérer. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Installez une application de récupération de données fiable, telle que Disk Drill. Récupérer des photos supprimées de la carte SD endommagée ou corrompue en utilisant Disk Drill comme instrument principal.

Lancez l’application de récupération de données et accordez les autorisations nécessaires pour accéder au stockage.

Sélectionnez la carte SD comme périphérique de stockage cible pour le processus de récupération.

Lancez l’analyse pour rechercher les photos supprimées. Le logiciel analyse la carte SD à la recherche de fichiers récupérables, y compris les photos supprimées.

Une fois l’analyse terminée, récupérer les données de la carte SD endommagée ou corrompue. Choisissez un emplacement sûr pour enregistrer les fichiers récupérés, de préférence sur le stockage interne de votre appareil ou sur un autre périphérique de stockage externe.

Conclusion

L’accès au contenu de votre carte SD Android et la récupération des photos supprimées sont essentiels pour éviter la perte de données et retrouver des souvenirs précieux. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pouvez naviguer dans votre carte SD, afficher les fichiers et utiliser des applications de récupération de données pour récupérer les photos supprimées. N’oubliez pas de toujours manipuler les cartes SD avec précaution et de sauvegarder régulièrement les données importantes afin d’éviter tout risque de perte définitive.