Combien de flyers vous faut-il pour un événement ?

Combien de flyers faut-il pour réaliser une véritable campagne ?

En imprimant la quantité adéquate de flyers, vous économiserez de l’argent, mais vous optimiserez en même temps le rendement. Trouver le quota de flyers dont vous avez réellement besoin est parfois très difficile, mais pensez à utiliser des outils professionnels pour créer un flyer gratuit comme Vista Create. Même si vous souhaitez effectuer des impressions en grands tirages afin d’obtenir un impact maximal, il faut néanmoins éviter les surplus ou les deuxièmes impressions. Il vaut mieux y réfléchir à deux fois et faire un calcul, même approximatif, au lieu de tenter de deviner un chiffre à l’aveuglette. Pour cela, il faut prendre en compte les facteurs suivants afin de déterminer le nombre de flyers que vous devez commander:

Faire une stratégie de marketing général

Commencez par réfléchir sérieusement à votre stratégie marketing. Évaluez le pourcentage total de vos activités commerciales qui sont axées sur le marketing par flyers. Si cette méthode est destinée à être votre principale stratégie, il vous faudra alors plusieurs centaines, peut-être même un millier de flyers pour maximiser votre efficacité. En revanche, s’il s’agit plutôt d’un élément additionnel à une stratégie de campagne en ligne ou télévisée, il vaut mieux privilégier l’impression de quantités plus réduites qui seront distribuées à des endroits bien précis.

Le groupe cible

Veillez à ce que votre groupe cible soit bien défini. Par exemple, si vous souhaitez que votre campagne de flyers atteigne tous les habitants de votre région, il vous faudra peut-être plus de 200.000 flyers. Toutefois, si vous vous adressez plutôt à un public spécifique, la quantité de flyers dont vous avez besoin est relativement réduite. En réalité, il se peut que quelques centaines de flyers soient suffisants. Alors, étudiez attentivement les personnes que vous souhaitez cibler.

Objectif commercial

Réfléchissez aux objectifs de votre marketing juste un instant. Quel est votre principal objectif? À quoi voulez-vous parvenir avec votre campagne de flyers? Connaître le nombre exact de clients que vous voulez cibler est un atout et cela vous permettra également de déterminer facilement le nombre de flyers dont vous avez réellement besoin.

Voici un exemple : avec un taux de réponse moyen de 1-2% pour 100 flyers distribués, il vous faudra 2.000 flyers environ, voire plus, qui vous permettront d’atteindre votre objectif de 100 nouveaux clients.

Budget consacré au financement du marketing

Votre budget publicitaire compte parmi les éléments majeurs qui déterminent les volumes de flyers souhaités. Ainsi, toute campagne dotée d’un budget relativement important pourrait nécessiter jusqu’à 200.000 flyers. En revanche, ceux qui disposent d’un budget moins important auront vraiment besoin de mesurer le coût de la quantité de flyers souhaitée. Le coût d’impression des flyers en question peut être exceptionnellement réduit en appliquant ces quelques conseils élémentaires:

Pour réduire les coûts d’impression, privilégiez l’impression de flyers en grande quantité.

Bénéficiez des avantages des promotions et des codes de réduction proposés par les imprimeurs en ligne.

En cas de flyer d’une seule page, vendez la deuxième page aux autres entreprises comme espace publicitaire et vous pourrez ainsi mutualiser les coûts d’impression.

Technique utilisée pour la distribution des flyers

Il est possible de distribuer ou de déposer un flyer n’importe où. Il faut toujours en avoir une bonne pile sur soi. Il y a toujours des places auxquelles on ne s’attend pas et où l’on peut exposer ses flyers. Vous pouvez par exemple aller chez le médecin, à la boulangerie, aux terrasses des cafés, dans des pharmacies ou encore dans de grands magasins de mode.

Votre quantité de flyers dépend également des modalités de distribution que vous envisagez. Par exemple, si vous comptez organiser une campagne de distribution massive de personne à personne dans les endroits hautement fréquentés, il vous faudra peut-être procéder à quelques centaines d’impressions de flyers. Par contre, si vous distribuez vos flyers sous forme directe ou via le journal local, les quantités de flyers que vous pouvez distribuer sont déterminées en fonction du nombre de personnes auxquelles vous avez donné leur adresse physique et qui figurent dans la base de données de votre entreprise.