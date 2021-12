Coinhouse : le bon plan pour acheter vos cryptomonnaies

Entre le Bitcoin qui joue les montagnes russes depuis l’été, l’Ethereum qui piétine en attendant sa version 2.0 et les « altcoins » qui peinent parfois à convaincre le grand public, on pourrait penser que cette fin d’année est morose pour les cryptomonnaies. Il n’en est heureusement rien. Les projets en rapport avec les cryptos sont plus nombreux que jamais. Entre l’explosion des NFT, la finance décentralisée (DeFi), les smart contracts, les prêts ou les assurances, le petit monde des cryptomonnaies est en pleine effervescence. Car le monde « réel » s’y intéresse de plus en plus. PayPal, Visa, Mastercard, Tesla, et les sociétés de gestion d’actifs comme BlackRock : tout le monde veut prendre le train en marche. Cette année 2021 a aussi vu l’entrée en bourse de Coinbase, la plus grande plate-forme d’achat et de vente de cryptos au monde, ou l’adoption du Bitcoin comme véritable monnaie au Salvador. Même le fisc français va réformer sa manière de voir les choses : une révolution !

Si vous avez raté le train d’avant 2017, il est grand temps de monter à bord du « cryptoexpress » pour cette année 2022.

Coinhouse : une société française de confiance pour vos cryptos

Et pour vous qui désirez acheter vos premiers crytoactifs ou élargir votre portefeuille, nous avons la destination idéale : Coinhouse.

Plus qu’une simple plate-forme d’achat et de vente, Coinhouse propose des conseils en investissements en fonction de vos fonds et du risque que vous êtes prêt à prendre. Cette société française enregistrée auprès de l’autorité qui régule les marchés financiers en France propose des commissions fixes, la possibilité de payer par carte bancaire ou par virement. L’inscription est rapide et votre compte sera validé en 2 heures. Suivez le tutoriel que nous avons fait, vous verrez qu’il n’y a rien de plus simple.

Chez Coinhouse vous pouvez conserver vos investissements (même si nous vous recommandons un portefeuille de type Ledger), vous tenir au courant du marché et acheter/vendre en quelques clics vos Bitcoins ou vos Ethereum, mais aussi des cryptomonnaies à fort potentiel comme le Cardano, le Solana ou le Polkadot. Si vous souhaitez en savoir plus sur la philosophie Coinhouse, nous vous invitons à lire notre interview du fondateur Manuel Valente.

