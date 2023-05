Certificat SSL : à quoi ça sert et comment en obtenir un ?

Au moment de mettre en ligne votre site Internet, il faut encore se poser la question du certificat SSL. À quoi cela sert-il ? Comment choisir entre les solutions gratuites et payantes ? On vous explique tout…

Un certificat SSL (Secure Sockets Layer) est un certificat numérique qui permet de chiffrer les échanges de données entre un serveur Web et un navigateur. Il permet de garantir que les données transmises entre les deux sont sécurisées et ne peuvent pas être interceptées par des personnes malveillantes.

L’intérêt d’un certificat SSL

Le principal intérêt de s’en procurer un est de garantir la sécurité des informations transmises entre un internaute et un site. Même s’il est évident que ce type de procédé est particulièrement important pour les sites qui traitent des données sensibles (numéro de carte bancaire, informations personnelles, mot de passe, etc.), ce chiffrement est devenu la norme au fil des années. Les certificats SSL aident également à établir la confiance des visiteurs en indiquant que le site a été vérifié et que les données sont sécurisées.

Gratuit ou payant ?

Notons qu’il existe des certificats SSL gratuits, mais ces derniers ne servent qu’à la validation au niveau du domaine. Pour les sites d’entreprise et ceux qui gèrent des données sensibles (création de compte, détention de numéro de téléphone, etc.), il faudra obligatoirement acheter certificat SSL. On en trouve facilement à quelques dizaines d’euros par an. Pourquoi obligatoire ? Car les navigateurs comme Chrome, Firefox, Safari ou Edge indiquent maintenant clairement lorsqu’un site n’a pas de certificat de cette nature. Ces sites sont « marqués » et les visiteurs sont découragés de fréquenter ce site ou d’y faire des achats. Depuis plusieurs années, Google désavantage aussi les sites non sécurisés sur son moteur de recherche. Cela signifie que vous n’avez aucune chance de progresser dans les résultats de recherche si vous n’avez pas cette mesure de sécurité devenue indispensable.

Le mot de la fin…

En résumé, les certificats SSL sont essentiels pour la sécurité et la confiance des visiteurs lorsqu’il fréquentent un site. Ne pas opter pour un certificat est non seulement dangereux pour vos visiteurs, mais aussi complètement contre-productif puisque vous serez pénalisé par les moteurs de recherche…