Canal+, Netflix, Disney+, Paramount, AppleTV+, beIN : prenez tout !

Canal+ propose une offre complètement dingue en ce moment avec à peu près toutes les offres VOD et streaming du moment. Ne choisissez plus entre Netflix ou Disney+, AppleTV ou Paramount+ : prenez tout pour 64,99 €/mois !

C’est sûr que 64,99 €/mois cela représente une sacrée somme, mais si on regarde bien ce qui est proposé dans l’offre, on se rend compte que c’est une très bonne affaire.

Pour ce prix vous avez absolument toutes les chaînes Canal+ avec Canal Grand Écran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Cinéma, Canal+ kids, Ciné+, mais aussi Canal+ Sports, Canal+ Foot, Canal+ Sport 360 et Canal+ Multisports. Avec toutes ces chaînes, vous avez accès à 300 films inédits par an, des tonnes de séries exclusives, du sport en pagaille avec la Ligue 1, la Ligue des Champions, la F1 et le Top 14.

Regardez ce que vous voulez, quand vous voulez, sans limite !

Mais si vous avez envie de voir une série Netflix ou le dernier Marvel, vous ne pouvez pas avec seulement Canal+. C’est chose réglée puisqu’avec ce bouquet exclusif vous avez aussi tout le catalogue de Apple TV+, Disney+, Netflix, Paramount+ et OCS. En fait, il ne manque que Amazon Prime Video à l’appel, mais la plate-forme partage beaucoup de contenus avec Paramount+.

Vous avez donc 99,9 % de chance de voir ce que vous voulez puisque cette offre « Friends and Family » englobe tout ce qui se fait sur le marché. Il faudra s’engager pour deux ans, mais vous disposez d’un mois pour essayer. Notez que vous pouvez accéder à tout le contenu à la demande avec myCanal et que l’offre est disponible sur votre box Internet : pas besoin de décodeur.

Vous voulez encore plus de sports ? L’offre de Canal intègre aussi beIN Sports et Eurosport. Il y a donc peu de chance que vous ratiez la compétition que vous voulez voir : tennis, Coupe du monde de Rugby, NBA, Premier League, Serie A, Liga, golf, etc.

Un choix immense !

C’est l’offre idéale pour les enfants (Disney+, Canal+ kids), les amis (Canal+ Foot, Sport 360, beIN Sports) ou se faire plaisir devant les derniers films avec les chaînes Canal+ et tous les services de stream imaginables.

Si vous êtes en colocation, c’est le moment d’être malin !

Si cette offre dithyrambique est trop chère, n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 9 août pour profiter de la formule 100 % Canal+ à 22,99 €.