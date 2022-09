Bon Plan : Amazon Prime Video gratuit jusqu’à 90 jours sans engagement !

Amazon Prime Video c’est une plate-forme de streaming vidéo de plus en plus populaire qui propose énormément de contenus exclusifs, la dernière série basée sur l’univers du Seigneur de Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir… Mais aussi Bates Motel (préquelle de Psychose), Ad Astra avec Brad Pitt, Le Samaritain avec Stallone, tous les Harry Potter, la série événement The Boys, This is Us et des tonnes de nouveautés ajoutées chaque mois.

La première bonne nouvelle est que vous pouvez en ce moment profiter de 30 jours d’essai 100% gratuit sans engagement, et même 90 jours si vous êtes étudiants. La deuxième bonne nouvelle c’est qu’avec cet essai vous ferez partie du programme Amazon Prime qui comprend aussi :

Amazon Music Prime pour le stream musical. Un concurrent de Spotify qui propose plus de 2 millions de titres.

Amazon Prime Reading pour les livres électroniques (romans, livres pour enfants, etc.)

Amazon Prime Gaming : une sélection mensuelle de jeux PC récents.

Des livraisons gratuites et plus rapides lorsque vous commandez sur Amazon.

Prime Video c’est aussi tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 avec le Pass Ligue 1. Ce dernier coûte normalement 12,99 € supplémentaires, mais en ce moment il est accessible gratuitement pendant 7 jours. Une belle opportunité donc…

Le juste prix !

Amazon Prime coûte normalement 6,99 €/ mois ou 69,99 € par an (ce qui revient à 5,83 €/mois), mais en ce moment vous pouvez donc profiter de 30 jours gratuits. Pour les étudiants, nous vous le disions, c’est même trois mois d’essai complètement gratuits qui sont proposés. Pour en profiter, il suffit de se connecter sur cette page et de disposer une adresse e-mail fournie par un établissement du secondaire. Les étudiants sont gâtés, car, passé cette période d’essai, ils ne paieront (s’ils le souhaitent) que 34,95 €/an soit 2,91 €/mois. Mais tous, étudiants ou non, ont la possibilité d’arrêter leur abonnement avant la fin de la période d’essai et donc de ne rien payer du tout !

Résiliez si vous ne voulez pas payer !

Pour ne pas automatiquement être débité après votre période d’essai, vous pouvez résilier juste après votre inscription. Cela vous évitera d’oublier. Allez en haut à droite sur Compte et liste puis sur Votre compte Amazon Prime. Tout à gauche, allez sur Gérer abonnement et cliquez sur Mettre à jour, annuler et plus. Un nouveau menu apparaît et vous pouvez alors cliquer sur Mettre fin à l’abonnement et aux avantages. C’est tout, vous êtes tranquilles jusqu’à la fin de votre période d’essai gratuite !