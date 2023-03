Audible : des ebooks gratuits par centaines de milliers !

Vous n’avez pas le temps de lire ? Vous n’avez plus d’excuses avec les livres audio ! Que vous soyez en voiture, en train de faire la vaisselle, de bricoler, de tondre la pelouse, de repasser votre ligne ou de faire du sport, vous n’avez qu’à écouter le livre de votre choix lu par une personne dont c’est le métier. Au lieu de regarder une énième série médiocre, essayez Audible ! Ce service d’Amazon propose un catalogue incommensurable de livre, série et podcast à écouter où que vous soyez. Vous pouvez en profiter sur votre smartphone, votre Kindle ou tablette, gratuitement pendant 30 jours !

Bien sûr la synchronisation est de mise : votre progression sera enregistrée si vous utilisez Audible sur plusieurs appareils. Un mode « conduite » est aussi de la partie pour une meilleure expérience en voiture.

Pendant la lecture, vous pourrez faire des pauses, accélérer le rythme du lecteur ou revenir à un précédent chapitre si vous n’étiez pas vraiment concentré. Le catalogue de Audible est très varié, cela va des grands classiques de la littérature au nouveau roman à la mode en passant par des récits historiques, des livres d’apprentissage, sciences, jeunesse, biographie et même des livres dans des langues étrangères.

Gratuit ? Comment ça marche ?

Mais comment ça marche ? Cliquez ici, connectez-vous à votre compte Amazon (ou créez en un) et téléchargez votre premier livre. Il est complètement gratuit et à vous quoiqu’il arrive. Il faudra entrer votre numéro de carte bleue, mais vous ne paierez rien, sauf si vous ne résiliez pas passé 30 jours. Ne vous en faites pas, Audible vous préviendra par e-mail 5 jours avant l’échéance. Vous n’êtes ainsi pas piégé !

Une fois cette période d’essai passée, libre à vous de vous abonnez pour 9,95 € par mois. Pour cette somme vous disposez d’un livre à télécharger tous les 30 jours. Il ne vous plait pas ? Échangez-le ! Si vous en voulez plus, vous pouvez acheter des titres supplémentaires à des tarifs préférentiels. Notez que les livres sont à vous même si vous arrêtez l’abonnement et que vous pourrez mettre en pause ce dernier pendant 1, 2 ou 3 mois et revenir plus tard.