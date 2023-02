Arnaque à la fausse carte SIM : attention à ce SMS !

On n’est jamais à l’abri d’une surprenante arnaque et, aujourd’hui, c’est une opération de fishing touchant les abonnés SFR qui a été dévoilée.

Difficile de nos jours de passer outre les tentatives d’arnaque sur Internet et sur nos téléphones portables. Tous les jours de nouvelles voient le jour, parfois dans des secteurs « normaux », et parfois dans d’autres plus originaux. Ces derniers temps, c’est ainsi les vignettes Crit’Air et le Pass Navigo qui ont servi d’appât à des cybercriminels pour vous attirer dans leurs filets. Aujourd’hui, c’est par le biais des abonnements SFR qu’ils font leur approche.

SFR : le SMS à ne pas suivre

Dernièrement, certaines personnes en France ont reçu un SMS censé provenir de l’opérateur SFR. Le message est très clair : quelqu’un a commandé une eSIM depuis votre espace client, mais si ce n’est pas vous, vous n’avez qu’à suivre un lien pour annuler l’opération. Vous serez bien sûr redirigé vers un faux site aux couleurs de la marque. On vous y demandera vos identifiants et votre mot de passe…qui iront directement dans les poches du pirate.

La suite ? Le malveillant contacte SFR, usurpe votre identité et commande une nouvelle carte SIM en annonçant qu’il l’a perdue. Il se retrouve ainsi en possession de votre ligne et peut, par exemple, avoir accès à votre double authentification bancaire. Il peut également se servir de votre numéro à votre insu pour arnaquer d’autres personnes.

Comment éviter le désastre ?

Si vous recevez ce genre de message, la première chose à faire, c’est de ne pas y prêter attention. Tout semble en effet bien étrange et, si vous faites une demande de carte eSIM, il n’y a aucune chance que SFR vous contacte par SMS pour vous proposer de l’annuler. Les indices qui peuvent vous mettre la puce à l’oreille sur le fait que ce soit une arnaque ? Le numéro utilisé probablement en 06 ou 07 et l’URL du site vers lequel on tente de vous rediriger souvent complétement invraisemblable.

En ce qui concerne les achats en ligne, nous vous conseillons de vous servir d’une application externe de double authentification telle que Google Authenticator à la place de celle utilisant votre numéro de téléphone.