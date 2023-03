Apple : une terrible nouvelle pour l’USB-C ?

C’était en octobre 2022 : l’Union Européenne prenait une décision attendue dans le monde des smartphones. Toutes les marques souhaitant vendre des appareils en Europe allaient devoir, dès 2024, équiper leurs mobiles de ports USB-C. Qui pouvait bien être concerné par cette décision ?

Eh bien, un seul constructeur lutte contre vents et marrées pour ne pas respecter la norme. Vous l’aurez reconnue, la marque à la pomme sait se faire remarquer quand il s’agit de respecter les règles.

2023, année du changement pour Apple ?

Alors qu’a prévu la firme de Cupertino pour son nouveau modèle, l’iPhone 15 ? D’après les premières fuites, il semble qu’un port USB-C soit intégré sur le modèle. Fini donc la discrimination au chargeur pour les propriétaires d’iPhone, tous les propriétaires de smartphones pourront partager leurs câbles.

L’Union européenne : “Vous devez adopter le port USB-C comme standard pour le chargement des appareils mobiles” Apple : “hold my beer” https://t.co/FRMZl4QjL2 — Guillaume Champeau (@gchampeau) March 1, 2023

Enfin, cela n’est que dans la théorie. Dans les faits, Apple fait du Apple. D’après Apple Hub, le prochain modèle de la marque devrait garder sa politique MFi, Made For iPhone, en proposant une version unique de la prise.

Un USB-C dédié aux iPhone

En effet, le prochain modèle d’iPhone devrait embarquer un port USB-C fait pour recevoir uniquement des câbles Apple. Que se passe-t-il si vous utilisez un câble d’une autre marque ? D’après ShrimpApplePro, un compte Twitter déjà à l’origine de fuites d’informations vérifiées, cela mènera à une limitation du flux de données ainsi que de la vitesse de charge. Il faut le reconnaître, c’est une manière plutôt intéressante pour contourner la décision de l’UE.

Cables w no MFI will be software limited in data and charging speed — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023

Cependant, ce choix n’est-il qu’une preuve de la mauvaise foi d’Apple ? Oui, mais non. De plus en plus de constructeurs font le choix de limiter les pleines capacités de transfert et de charge à des matériaux propres à la marque, comme pour la gamme Pixel de Google. Derrière cette stratégie se trouve, entre autres, la volonté de limiter les risques techniques. Avec des batteries de plus en plus rapides à la recharge, il semble en effet légitime de prévenir l’usage de câbles bas de gamme. Mais bon, on ne peut pas s’empêcher de voir un peu de malice dans la décision d’Apple…