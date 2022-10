Apple condamné : le retour des chargeurs dans les boites d’iPhone ?

Depuis quelques années, Apple ne fournit plus de chargeurs dans les boites de ses iPhone. On pourrait penser (à juste titre) que c’est pour vous en faire acheter un nouveau en externe mais la firme américaine évoque surtout un argument écologique. Cela permet en effet de réduire la taille de la boite, et donc d’en poser 70% de plus sur une palette par rapport à avant. Une donnée qui se tient plus ou moins, mais qui permet de baisser les émissions de CO2 liées aux transports. Pourtant, cette décision n’est pas du goût de tout le monde, surtout au Brésil.

Brazil has fined Apple $19 MILLION for selling iPhones without a charger in the box 😳📱

Do you think the charger should be included for free ⁉️ pic.twitter.com/cQn54582cX

