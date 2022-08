Android vs iPhone : comment les deux OS stars se partagent le monde ?

Depuis que Microsoft a jeté l’éponge et que BlackBerry n’est plus que l’ombre de lui-même, il n’existe plus qu’iOS et Android pour se partager le marché mondial des systèmes d’exploitation pour mobile. Alors que dans certains pays, c’est iOS qui fait la loi, Android est ultra-majoritaire sur certains marchés clés…

L’explosion du marché des smartphones a conduit à une fragmentation majeure du système d’exploitation mobile. Alors que les iPhone ont toujours dominé aux États-Unis et en Europe, Android est beaucoup plus populaire dans certains pays. Les raisons de ce succès varient selon les régions, mais la plupart des experts sont d’accord pour dire qu’Android offre une meilleure expérience utilisateur et des fonctionnalités qui correspondent mieux aux besoins locaux.

Des spécificités locales…

En Inde, par exemple, la plupart des gens n’ont pas accès à Internet haut débit et les téléphones bon marché d’Android sont parfaits pour naviguer sur le Web. De plus, de nombreuses applications Android ont été créées spécifiquement pour le marché indien, comme PayTM, qui permet aux utilisateurs de transférer facilement de l’argent entre eux.

Au Nigeria ou au Cameroun, la raison principale du succès d’Android est son prix. Les téléphones Android sont généralement beaucoup moins chers que les iPhone, ce qui les rend accessibles à une population plus large. De plus, Android offre aux utilisateurs nigérians un accès facile à Google Play, où ils peuvent télécharger gratuitement des applications locales.

C’est aussi le cas en Chine, d’autant que les stores d’applications iOS comme App Store et iTunes ne sont pas accessibles, ce qui a donné un avantage significatif à Android. De plus, de nombreuses applications Android sont optimisées pour les utilisateurs chinois, notamment au niveau de leurs idéogrammes.

Born in the USA !

Aux États-Unis, c’est Apple qui est majoritaire avec un iOS qui frise les 60 % de part de marché. Le marketing agressif de la firme à la pomme dans son pays y est pour quelque chose tout comme le protectionnisme, très ancré au pays de l’oncle Sam. Android est américain, mais il équipe des smartphones chinois, japonais et coréen. On se souvient de la mise sur la touche de Huawei par l’administration Trump pour copinage supposé avec le gouvernement chinois… En ce qui concerne le Japon et la domination d’Apple, cela s’explique aussi par le marketing, mais aussi par une habitude bien japonaise de privilégier les produits chers : plus c’est cher et mieux c’est. Apple a trouvé son marché de rêve !