Android 14 : plein de nouveautés et la fin des mots de passe ?

Android 14 est actuellement dans sa version Developer Preview, à destination des équipes proposant des applications sur l’OS. Après une première version en février, la seconde Developer Preview vient d’arriver.

Renforcement de la sécurité d’Android confirmé

Google l’avait annoncé à l’occasion de la première version, Android 14 vise à renforcer la sécurité des smartphones, notamment concernant les données personnelles. Par exemple, il sera possible de contrôler dans le détail les autorisations données à une application. Ainsi, pour un programme demandant l’accès à la galerie, vous pourrez décider de sélectionner des photos spécifiques plutôt qu’une ouverture à tous vos médias.

Here is what’s new in Android 14 Developer Preview 2 👀 (thread): — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 8, 2023

Bientôt la fin des mots de passe ?

Autre nouveauté, la firme californienne semble pousser le déploiement de son Passkey. Une solution voulue plus sûre pour se connecter à une application, via une API utilisant des clés d’accès. Cela permettra aux utilisateurs de se connecter, à titre d’exemple, via leur identifiant biométrique. Un moyen de limiter grandement le risque d’hameçonnage ou d’attaques malveillantes.

Pour Google, la trajectoire sur ce point paraît être fixée : rendre progressivement obsolètes les mots de passe au bénéfice des Passkeys. Une stratégie intéressante, cette solution étant bien plus complexe à hacker qu’une chaîne de caractères.

De nouvelles possibilités de personnalisation

Enfin, Android 14 révèle dans cette seconde Developer Preview de nouvelles options de personnalisation. Il sera ainsi possible de définir le premier jour de la semaine ou les unités de température. Pratique si vous êtes un expatrié !

D’autres petits ajouts sont à compter au rang des options de personnalisation : fond d’écran en émojis, entièrement personnalisable, horloge personnalisable, mais aussi Flash Notifs. Eh oui, il semble que Google envisage le retour du clignotement lumineux en recevant une notification, au travers du Flash de l’appareil photo !

Pour rappel, la deuxième Developer Preview d’Android 14 n’est pas accessible au grand public. Pour l’obtenir, il faut être propriétaire d’un Google Pixel 4a jusqu’à 7 / 7 Pro et télécharger la mise à jour. L’installation se fait ensuite manuellement, en mode Recovery ou en passant par la commande Fastboot.