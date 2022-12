Android 10, 11, 12 et 13 : installez vite la dernière mise à jour de sécurité !

Les ingénieurs de chez Google travaillent d’arrache-pied à proposer un système Android toujours plus performant et complet. Dans le même temps, les hackers redoublent d’efforts pour y trouver des failles. Ce sont elles qui leur permettront de mettre en place des stratagèmes qui les amèneront dans les entrailles de vos appareils. Alors Google paye d’autres ingénieurs pour corriger ces mêmes failles. Un drôle de cercle auquel nous appartenons également, nous qui devons de notre côté faire une partie importante du boulot : installer les dernières mises à jour de sécurité. Justement, la dernière vient de sortir et il ne faut surtout pas la snober.

⚠️ URGENT Google has released a patch for a vulnerability in Android that allows for REMOTE CODE EXECUTION over Bluetooth with no additional execution privileges needed. pic.twitter.com/WGc8wafa4g — Wallet Guard (@wallet_guard) December 8, 2022

Une mise à jour indispensable !

Google a en effet déployé un nouveau patch qui corrige de nombreuses failles de sécurité. C’est ainsi que 45 brèches découvertes dans le système d’exploitation seront refermées grâce à la mise à jour de ce mois de décembre. Cette dernière s’occupera également de 36 qui, elles, se trouvaient dans des composants tiers. Ces failles concernent les versions d’Android de 10 à 13.

La firme de Mountain View explique que certaines pouvaient permettre à des pirates de prendre le contrôle de vos smartphones et tablettes, d’exécuter du code à distance et même de réaliser des attaques DDoS. Pour vous éviter le désagrément, n’attendez pas avant d’installer cette MàJ à votre tour. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres, puis ouvrez l’onglet Système. Là, appuyez sur Mise à jour du système et vous pourrez ainsi installer la dernière version.

Voilà, vous avez comblé les dernières failles… avant que d’autres soient découvertes ! Notez que toutes les marques ne sont pas égales devant ces patchs de sécurité. Depuis la sortie de son Pixel 6, Google propose 5 ans de maintenance (3 ans auparavant) tout comme Samsung et OnePlus. Pour les modèles sortis après 2020, Xiaomi et Oppo assurent les mises à jour de sécurité pour 3 ans.