Alerte virus : avez-vous téléchargé cette application qui cache un spyware ?

Cette activité louche a été repérée et rendue publique par le chercheur d’ESET, Lukas Stefanko, dans un récent article. On apprend que plus de 50 000 personnes avaient téléchargé l’application connue sous le nom de iRecorder – Screen Recorder. Cette banale application, conçue pour enregistrer l’écran d’un appareil, a été mise en ligne sur le Play Store le 19 septembre 2021. Depuis cette date, tout fonctionnait normalement, mais une mise à jour d’août 2022 a changé la donne…

ESET #malware researcher Lukas Stefanko revealed how an initially legitimate #Android app morphed into a malicious #trojan that could steal users' files and record surrounding audio from the device’s microphone and then exfiltrate it.

Find out more in a video with @TonyAtESET pic.twitter.com/Ju0QrDN3Ro

— ESET (@ESET) May 26, 2023