Alarme Android : réveil efficace et lever facile avec les routines de Google Assistant

Il est toujours très pénible de rater un rendez-vous important à cause d’une panne de réveil. Dans cet article, on vous dévoile deux astuces pour optimiser l’alarme de votre smartphone Android !

Dans notre dernier tuto, nous vous avions expliqué Comment dormir comme un bébé avec le mode Coucher, mais ici vous allez découvrir comment être efficace au réveil…

Des matins faciles avec l’assistant de routines Google

Il est toujours très frustrant de se faire réveiller par une sonnerie désagréable. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de personnaliser une alarme avec les Routines de Google Assistant. Une fois que vous aurez désactivé votre alarme au réveil, l’assistant pourra lire les news, vous réciter un poème, vous donner la météo, vous rappeler les tâches à accomplir dans la journée, les événements importants du calendrier ou un anniversaire !

Pour bénéficier de ce service, il vous faudra installer l’application Horloge. Celle-ci est spécialement conçue par l’équipe de développement de Google pour programmer des alarmes sur votre appareil mobile. Il s’agit en fait de l’application de base des smartphones Google Pixel, mais vous pouvez l’installer sur tous les appareils. Le module propose également tout un paquet de fonctionnalités et des widgets.

Pour programmer Horloge, cliquez sur l’icône de l’application, appuyez sur le gros bouton en forme de plus :

Programmez l’heure de réveil puis cliquez sur Routines de l’Assistant Google. Vous accéderez alors à la liste des tâches à accomplir au moment de la désactivation de l’alarme :

Une autre chose que l’on adore avec cette fonctionnalité, c’est la possibilité de modifier l’ordre de lecture des différentes actions. Vous souhaitez par exemple commencer par la lecture des news, avant la météo. Pas de problème ! Il vous suffit de glisser-déposer les actions dans l’ordre et l’application s’en charge ! Il est aussi possible d’obtenir le programme de votre journée en récupérant les informations de votre Calendrier, de mettre en route un appareil connecté, de réduire le volume du téléphone et encore pleins d’autres choses : il suffit de faire votre marché dans la liste des Routines.

Attention au mode d’économie de batterie !

Lorsque le téléphone tombe en dessous de 15% de batterie, votre smartphone déclenche automatiquement le mode économie, ce qui peut empêcher votre alarme de se déclencher à l’heure. C’est plutôt gênant si vous avez un rendez-vous important !

Il est bien sûr préférable de recharger votre appareil avant de dormir, mais pour éviter tout désagrément, désactivez le mode économie d’énergie ou branchez votre appareil avant de vous coucher. Si vous avez un Google Pixel, vous activerez la Recharge adaptative par la même occasion…