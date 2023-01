5G : enfin le classement des meilleurs opérateurs !

Depuis 2022, on peut capter la 5G en France après que les fréquences aient été attribuées aux principaux opérateurs téléphoniques. Et si on pourrait croire que tout le monde est logé à la même enseigne, il n’en est rien. Un gros problème, surtout pour les abonnés qui se retrouvent parfois avec des offres loin d’être satisfaisantes. Alors, à l’heure du bilan, qui propose la pire ? Nous avons un début de réponse.

5G : libre de s’éloigner de Free

2022 s’est achevée il y a maintenant quelques jours et nous pouvons enfin dresser un tableau de ce que les opérateurs téléphoniques ont proposé durant cette année. Alors qui a la meilleure qualité de 5G de l’hexagone ? Il suffit pour le savoir de jeter un œil au baromètre des connexions internet mobiles de 2022 de nPERF. On découvre ainsi que la première place est trustée encore une fois par Orange qui laisse la concurrence loin derrière avec une vitesse moyenne de 340 Mb/s, soit 6% plus rapide qu’en 2021. Sur la deuxième marche du podium, SFR avec 265 Mb/s, qui réussit l’exploit de faire moins bien que l’année précédente (308Mb/s, -14%). Bon troisième, nous retrouvons Bouygues Telecom avec 202 Mb/s qui a réussi, lui, à améliorer son score de 2021 de 35%. Enfin, fermant la marche, nous retrouvons Free, bon dernier avec un débit de seulement 184 Mb/s. Alors ça peut paraître faible par rapport à la concurrence (et les chiffres prouvent que ça l’est !), mais l’opérateur a connu une grande amélioration par rapport à l’année précédente avec un +42%. Alors le débit 5G reste presque deux fois moins rapide que celui d’Orange, mais on voit qu’ils font ce qu’ils peuvent pour s’améliorer.

Pas sûr néanmoins que cette pugnacité fasse venir à eux de nouveaux clients.

Comment sont réalisés les tests ?

nPerf indique que les mesures sont réalisés directement sur les appareils des clients. Les données sont recueillies sur les serveurs de nPerf et les tests issus « d’usages répétitifs » sont écartés. Il est en effet plus facile de charger une vidéo lorsque celle-ci est encore présente dans le cache par exemple.