5 signes qui montrent que votre téléphone Android est contaminé

La cible privilégiée des pirates du monde entier, c’est bien nos téléphones portables. À grands coups de malwares et d’applications faisandées, l’objectif est toujours le même : vous volez vos données, vos identifiants de connexion et au final, votre argent. Le nerf de la guerre pour ces gentlemen cambrioleurs des temps modernes. Le plus embêtant dans l’histoire, c’est que ces gens sont tellement doués que l’on ne s’aperçoit parfois pas du tout qu’ils sont en train de taper dans notre porte-monnaie. Histoire de vous aider à détecter la présence de fourberies, on vous donne quelques points à surveiller sur votre smartphone.

Les applications apparaissent et disparaissent

De nombreuses applications portent par exemple en elles des virus qui vont gangréner vos terminaux. Celles-là peuvent être repérées à cause deux comportements suspicieux.

Le premier, c’est tout simplement par sa subite disparition de votre écran d’accueil et votre tableau d’applications. Pourtant, l’appli est bien toujours installée mais elle se cache pour pouvoir vous empêcher justement de la désinstaller. En attendant, elle peut commettre ses méfaits en dessous des radars.

Le deuxième, c’est son exact opposé. Tout à coup, alors que vous n’avez rien demandé, vous vous retrouvez avec une application de plus sur votre téléphone. Nous en avons parfois tellement d’installées que nous n’y faisons même pas attention. Elles sont parfois le fruit de l’installation d’une première qui se donne le droit d’en installer une autre sans passer par votre consentement. Nous préconisons donc de faire régulièrement un tour dans votre liste de programmes pour être bien sûr qu’ils sont tous les bienvenus.

Des autorisations douteuses

On sait très bien que l’on n’est pas nombreux à le faire, mais il faut pourtant toujours bien lire les autorisations que vous donnez aux applications que vous installez. Si ce n’est pas exigé pour la plupart des applications officielles, certaines plus obscures peuvent profiter de votre manque d’attention pour vous demander n’importe quoi. Si un jeu de Sudoku vous exige l’accès à votre répertoire, votre agenda et votre messagerie, c’est par exemple un peu douteux. Notez que les demandes d’autorisations peuvent apparaître au bout d’un certains temps pour ne pas attirer l’attention. Jetez un coup d’œil dans le Gestionnaire d’autorisation pour regarder qui fait quoi…

Des publicités envahissantes

La publicité sur Internet, elle est en nombre et nous l’avons acceptée. Par contre, si vous commencez à voir que votre écran d’accueil de téléphone vous assomme de réclames, c’est qu’il y a un problème. Les adwares ont fait leur spécialité de faire apparaître des fenêtres publicitaires en abondance et ce sera donc un signe très flagrant que vous avez été victime d’une contamination.

Batterie low

Être en rade de batterie, ça arrive à tout le monde, certes. Pourtant, certaines attaques de malware font tourner des programmes en arrière-plan et puisent donc encore plus dans les ressources de votre téléphone. Si vous avez l’impression que ce dernier se vide encore plus vite que d’habitude, alors vous êtes peut-être la proie d’une malveillance.

Une correspondance qui ne correspond pas

Des pirates peuvent en effet prendre le contrôle de vos messageries et en particulier celle par SMS. Utilisant la technique du phishing, ils enverront des messages à vos contacts. Dans ces derniers, des liens vérolés sur lesquels il va être demandé à vos connaissances de cliquer afin de perpétuer les contaminations. À vous là-aussi de regarder régulièrement dans votre historique si vous êtes bien la source de tous les envois des derniers jours.

Tous les signes sont donc bons à surveiller pour être sûr que vous n’êtes pas en possession d’un smartphone contaminé. Pour vous éviter le pire, nous vous donnons également quelques conseils pratiques et faciles à suivre pour vous protéger des cyber-attaques et blinder sa sécurité.