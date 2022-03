5 conseils : comment protéger votre smartphone des cyberattaques  ?

Disposer d’un téléphone portable aujourd’hui n’est plus un luxe, mais une nécessité. Cet outil de communication fait partie intégrante de notre quotidien. Mais comment le protéger des attaques et des incursions dans notre vie privée ?

Alors qu’il ne servait autrefois qu’à émettre ou à recevoir des appels, il est dorénavant devenu un gadget qui permet d’effectuer des achats en ligne, de gérer son compte bancaire, ou d’échanger des messages et de communiquer avec le monde entier. Cependant, il se pose un sérieux problème. Bien que le téléphone soit d’une grande utilité, il n’est pas à l’abri du piratage. Alors que seules les “personnes d’intérêt” étaient jadis la cible des pirates, aujourd’hui, n’importe qui peut se retrouver la cible des hackers et se faire dérober toutes ses informations personnelles et sensibles. Ces personnes malveillantes utilisent des stratégies beaucoup plus sophistiquées pour parvenir à leurs fins. Il est alors difficile d’anticiper une attaque informatique. Heureusement, il existe différents moyens pour se prémunir contre les risques de piratage. Découvrez dans cet article 5 conseils pour protéger votre téléphone portable contre les cyberattaques.

Protéger votre téléphone portable

La première chose pour protéger votre smartphone est d’en restreindre l’accès. Tout le monde ne devrait en réalité pas pouvoir accéder à votre téléphone ainsi qu’aux données qui s’y trouvent. Tous les appareils disposent d’un système de verrouillage. Choisissez un mot de passe avec un niveau de sécurité assez élevé et que personne ne pourra aussi facilement deviner. Pour ce faire, au lieu d’utiliser votre nom, votre date d’anniversaire, le nom de votre chien de compagnie ou d’une personne que vous aimez bien, il est recommandé de faire usage d’un mot au hasard auquel vous ajouterez :

des chiffres

des caractères spéciaux

et des majuscules.

À défaut d’un mot de passe, vous avez également la possibilité d’opter pour un code PIN, une empreinte digitale ou pour la reconnaissance faciale. Ces systèmes de déverrouillage sont plus pratiques que le mot de passe et vous permettront l’accès à votre outil de communication plus rapidement (même si nous préférons vous conseiller l’empreinte digitale, plus sûre).

Par ailleurs, en plus du mot de passe à choisir pour votre téléphone intelligent, il est judicieux que vous associiez un VPN et un antivirus afin d’accroître le niveau de sécurité de celui-ci. Vous pouvez ainsi télécharger le VPN sur plusieurs appareils pour un accès simultané et une expérience optimale. Notez qu’un VPN vous protège en masquant votre adresse IP, ce qui vous assure une protection contre les hackers. Par ailleurs, l’antivirus empêchera les programmes malveillants d’un fichier d’infecter votre appareil.

Adoptez certains réflexes

Les téléphones Android et iOS offrent un niveau de sécurité assez élevé. Cependant, pour une sécurité plus optimale, il serait mieux d’adopter certains réflexes.

1/ Évitez de vous connecter sur un réseau Wi-Fi public

Ce que vous devez savoir c’est que les pirates n’ont en aucun cas besoin d’avoir votre téléphone entre les mains pour accéder à vos données personnelles. Ils peuvent le faire à distance, depuis des points d’accès Wi-Fi, en particulier ceux publics. Puisqu’ils ne sont ni sécurisés ni chiffrés, il est facile pour un hacker de vous espionner. Il pourra ainsi avoir l’accès à votre activité et pourra, par la même occasion, voir toutes les pages que vous consultez. Vous convenez donc qu’il n’est pas prudent de se connecter sur des réseaux Wi-Fi publics. Par contre, si vous ne pouvez vous en empêcher, veiller à utiliser le VPN qui se chargera de chiffrer vos activités.

2/ Faites usage de la double authentification pour accéder à vos applications

La double authentification vous aidera à protéger et à sécuriser vos données. Elle fonctionne de telle sorte que lorsque vous vous connectez sur un site ou un réseau social, vous recevrez un code temporaire par e-mail ou par SMS avant de vous donner l’accès. Ce procédé permettra en effet de protéger vos données personnelles contre toute tentative de piratage informatique. Une tierce personne qui s’y essaie depuis un autre téléphone, ne pourra y arriver, même avec votre mot de passe tant qu’elle ne dispose pas de ce code.

L'authentification traditionnelle par mot de passe n'offre pas une sécurité suffisante pour les informations dans un environnement de cloud, face aux moyens d'attaques les plus modernes !#avaliance #cloud #cybersecurite #cyberattaques #2FA #MFAhttps://t.co/0ZoW7vGURf — Avaliance (@avaliance) March 15, 2022

3/ Procédez à la mise à jour régulière de votre smartphone

Les mises à jour fournies par les constructeurs et les développeurs mobiles ne visent pas seulement l’ajout de fonctionnalités nouvelles. Elles sont pourvues également de patch de sécurité en vue de protéger l’appareil de toute menace potentielle. Il est tout de même important de noter que ces mises à jour ne vous mettent pas totalement à l’abri des piratages informatiques. Mais, elles favorisent la protection supplémentaire. Il faut donc veiller à mettre à jour votre système d’exploitation pour une protection optimale.