3 alternatives à NordVPN, qui sont ses meilleurs concurrents ?

Il n’y a pas que NordVPN dans la vie. Le VPN le plus connu d’Internet est une valeur sûre, mais il n’est pas le seul. Nouvelles fonctionnalités, tarifs plus abordables et diversité des serveurs : voici 3 alternatives crédibles si vous désirez sortir des sentiers battus…

► CyberGhost : l’autre valeur sûre

CyberGhost est basé en Roumanie. Cet ancien pays communiste ne prend pas le concept de vie privée à la légère.Ce VPN propose donc pas moins de 9169 serveurs dans 91 pays, mais soigne particulièrement ses serveurs « NoSPy » : des machines qui sont situées sur le territoire roumain et qu’il est impossible à espionner. On n’est jamais sûr qu’un serveur n’est pas « sur écoute » dans un pays avec des lois fantaisistes… Ce n’est pas le seul atout de CyberGhost puisque le service propose aussi des serveurs dédiés au stream vidéo avec un flux stable, une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours, mais surtout un prix très bas : seulement 2,11 €/mois. C’est presque 3 fois moins cher que la formule « Ultimate » de NordVPN (5,99 €/mois)

Les points forts :

Le plus complet

Le moins cher du marché

Des serveurs « NoSpy »

► Surfshark : l’outsider qui marque des points

Surfshark sort des sentiers battus avec des fonctionnalités inédites comme l’usurpation de position GPS, le MultiHop à la carte (2 serveurs à l’étranger, au choix) ou le nombre illimité d’appareils connectés là où les autres en proposent 6 ou 7 en même temps. Surfshark est tellement bon qu’il a même été racheté par NordVPN ! Par contre au niveau du prix, on est très deçà des tarifs de ce dernier : comptez 2,30 €/mois avec la formule de 2 ans. Encore un VPN avec un prix plancher !

Les points forts :

Des fonctionnalités inédites

Un nombre d’appareils illimité

Un prix très sympa aussi

► ExpressVPN : discret et efficace

Même s’il fait moins parler de lui, ExpressVPN est un des tout meilleurs VPN du secteur : serveurs rapides et fiables, « kill switch » pour fermer la connexion en cas de corruption du serveur, test de fiabilité au niveau du DNS et de l’API WebRTC (vous êtes sûr que votre connexion est « étanche ») et un nombre très conséquent d’appareils compatibles : Windows, Mac, Linux, iOS, Android, routeurs (Asus, D-Link, Tomato, Linksys, etc.), NAS (QNAP, Synology, ASUSTOR), Apple TV, Amazon Fire TV, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, SmartTV Samsung, etc. Une qualité qui se paye puisque ExpressVPN est proposé à 6,38 €/mois, soit légèrement plus cher que NordVPN.

Les points forts :

Des serveurs solides et rapides

Présent dans 94 pays

Beaucoup d’appareils compatibles