Vélos électriques Fiido : jusqu’à -300 € sur ces modèles…

► -300 € sur le Fiido T1

Avec un moteur « brushless » de 750 Watts, ce Fiido T1 est le plus puissant de la gamme. Une autonomie de 150 km grâce à la batterie amovible de 20 000 mAh (48 V) et une vitesse de pointe de 45 km/h ! C’est un vélo électrique qui est équipé d’un puissant éclairage à l’avant, d’une selle réglable et d’un absorbeur de choc. Équipé d’un dérailleur 7 vitesses et de pneus 20 pouces, c’est le moyen de transport idéal pour les terrains difficiles, mais c’est aussi un des vélos électriques qui autorise une charge utile de 200 kg (120 kg max pour le passager et 80 kg de charge à l’avant.

Le prix du Fiido T1 est de 1699 $ (environ 1630 €), mais il se retrouve exceptionnellement à 1499 $. Avec notre code BF100, économisez encore 100 $ pour un prix final de 1399 $ (1343 €). Une sacrée économie !

► -200 € sur le Fiido X

Le Fiido X est le meilleur vélo électrique pliable du moment. Une fois plié, ses dimensions 79x35x80 cm et son poids de moins de 20 kg lui permettent d’être transporté très facilement : coffre de voiture, transport en commun, etc. Très réussi sur le plan du design, c’est aussi un vélo électrique qui propose une belle vitesse de pointe (32 km/h) et une grande autonomie de 110 km. Son cadre en alliage de magnésium est garanti deux ans et il dispose de frein hydraulique, d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses. Son moteur compact et puissant de 350 Watts lui permet de transporter 120 kg de charge. Un excellent choix pour les trajets maison-bureau ! Ce Fiido X est aussi équipé d’un système de code : sans le code, le vélo ne démarre pas : intelligent ! En ce moment, le site Fiido propose -20 % sur une gamme d’accessoires et il est possible de participer à des tirages au sort et des jeux pour remporter le Fiido X. Rendez-vous sur le site !

Affiché à 1799 $, le Fiido X est en promotion à 1599 $ (1536 €) pour une courte durée et dans la limite des stocks. Pas de code à entrer, le prix est celui qui est indiqué…

► -200 € sur le Fiido M1 Pro

Le Fiido M1 Pro est le vélo électrique des baroudeurs ! Il comporte des amortisseurs avant et arrière, mais surtout des pneumatiques 20 pouces extralarges pour tous les terrains : chemin de terre, sable, montagne, rien ne lui fait peur ! Son moteur de 500 W lui permet d’atteindre la vitesse maximale de 40 km/h pour une autonomie de 130 km. Mais le plus beau c’est qu’il est aussi pliable ! Ses dimensions de 79x96x45 cm, le rendent pratique à transporter, même dans une petite voiture…

Le Fiido M1 Pro est proposé au prix de 1299 $, mais il est en ce moment affiché à 1199 $ sur le site. Cependant, avec le code BF100, vous réalisez une nouvelle économie de 100 $ pour un prix final de 1099 $ (1055 €).