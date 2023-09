Bons plans : 4 vélos électriques compacts à tout petit prix !

ENGWE est une marque de vélo électrique de qualité qui propose en ce moment des promotions sur 4 modèles « compacts », dont 2 modèles pliants. Non seulement vous pourrez économiser jusqu’à 583 €, mais la livraison est gratuite et rapide !

Le ENGWE EP-2 Pro à 887 € au lieu de 1356 €

Avec un moteur « brushless » de 750 Watts, ce ENGWE EP-2 est un vélo pliant idéal pour mettre dans un coffre de voiture ou prendre dans les transports en commun. Avec une autonomie de 120 km grâce à la batterie amovible de 13 000 mAh (48 V) et une vitesse de pointe de 42 km/h, c’est un vélo électrique qui est équipé d’un puissant éclairage à l’avant, d’une selle réglable et d’un absorbeur de choc. Équipé d’un dérailleur 7 vitesses et de pneus 20 pouces, c’est le moyen de transport idéal pour les terrains difficiles, mais c’est aussi un des vélos électriques qui autorise une charge utile de 150 kg.

Alors que ce VAE pliable coûte normalement 1356,02 €, cette promo unique fait passer le prix à 989 €, mais avec le code GKB23SSC7, le prix descend encore à 887,19 €.

Le ENGWE Engine Pro à 1366 € au lieu de 1788 €

Le ENGWE Engine Pro est le meilleur vélo électrique pliable du moment. Une fois plié, ses dimensions 104x55x84 cm et son poids de moins de 28 kg lui permettent d’être transporté très facilement : coffre de voiture, transport en commun, etc. Très réussi sur le plan du design, c’est aussi un vélo électrique qui propose une belle vitesse de pointe (32 km/h) et une grande autonomie de 120 km. Il dispose de frein hydraulique, d’un dérailleur Shimano à 8 vitesses et d’un moteur compact et puissant de 750 Watts qui lui permet de transporter 150 kg de charge. Un excellent choix pour les trajets maison-bureau !

Affiché habituellement à 1788,48 €, le ENGWE Engine Pro se retrouve en ce moment à 1469 €, mais avec le code GKB23SSC7, le prix descend encore à 1366,51 €. Une sacrée promo !

Le ENGWE L20 à 996 € au lieu de 1579 €

Le ENGWE L20 est le vélo électrique des baroudeurs ! Il comporte des amortisseurs avant et arrière, mais surtout des pneumatiques 20 pouces extralarges pour tous les terrains : chemin de terre, sable, montagne, rien ne lui fait peur ! Son moteur de 250 W lui permet d’atteindre la vitesse maximale de 25 km/h pour une autonomie de 140 km. Un vélo disponible en plusieurs coloris et qui comprend aussi une porte-bagage bien pratique pour faire les courses.

Ce VAE coûte normalement la bagatelle de 1579,98 €, mais il se trouve pendant une période limitée à 1099 €. cependant, avec le code GKB23SSC7 le prix descend encore à 996,51 €. 583 € de réduction ? C’est fou !

Le ENGWE E26 à 1296 € au lieu de 1657 €

Ce ENGWE E26 est une solution plus « sportive ». En effet, ce dernier dispose de 5 modes d’assistance : à vous de choisir l’effort que vous devez accomplir pour faire votre trajet. Le E26 Plus embarque un moteur de 250 W (couple de 70 N par mètre), des jantes 26 pouces, une suspension mécanique et un dérailleur Shimano de 7 vitesses. Grâce à sa batterie de 16 000 mAh vous pourrez parcourir un maximum de 140 km (25 km/h max). Fait pour le grand air, il dispose d’un mode 6 km/h qui permet aux sportifs de pousser l’appareil dans les cotes trop pentues.

Le E26 est normalement proposé au tarif de 1657,81 €, mais cette promo faire chuter le prix à 1399 €. Cependant, avec le code GKB23SSC7 le prix descend encore à 1296,51 €. Pas mal !