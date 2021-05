Téléphone Android pas cher : le Xiaomi Redmi Note 9 à 153 €

Pourquoi dépenser des fortunes dans un smartphone ? Le Xiaomi Redmi Note 9 est un appareil très sympa qui propose absolument tout le nécessaire. Un grand écran Full HD de 6,53 pouces (16,5 cm), une puce Mediatek Helio G85 tout terrain avec 4 Go de RAM, une connectique complète avec le WiFi 5 dual band, un lecteur d’empreintes digitales latéral, l’USB-C compatible OTG et surtout un accu XXL de 5020 mAh. Si ce chiffre ce vous dit rien, sachez que la plupart des appareils de cette gamme proposent rarement au-dessus de 4000 mAh.

Un rapport qualité/prix imbattable dans cette gamme

Le Redmi Note 9 vous permettra donc de rester loin d’une prise de courant pendant plus de 3 jours, même si vous avez souvent l’appareil en main. Vous avez des écouteur sans fil ? Rechargez-les directement depuis votre Redmi Note 9 puisque ce dernier propose une charge inversée 9W ! Enfin, la partie photo est étonnamment complète pour le prix : un capteur principal de 48 mégapixels (f/1.8 – équivalent argentique 28 mm), un ultra grand-angle de 8 PM (f/2.2 – 13 mm), un module pour vos portraits et un objectif macro de 2 MP. Oui oui, tout ça pour 153 €. L’appareil comprend 128 Go de stockage extensible à 512 Go et comme tous les appareils Xiaomi, il est équipé d’un port infrarouge permettant de le transformer en télécommande universelle. Notez enfin que les frais de port sont gratuits. Pour profiter de ce prix, il faudra utiliser notre code promo D672997834512001 juste après avoir cliqué sur Acheter maintenant.

Les + du Redmi Note 9 :