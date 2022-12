Série limitée Canal+, Disney+ et Paramount+ en promotion à 25,99 € par mois !

Canal+ propose en ce moment une série limitée avec Disney+ et le nouveau service de stream Paramount+. C’est le bouquet parfait avec des programmes pour toute la famille. Ce bouquet est aussi «à la carte» avec l’application myCanal et vous pourrez en profiter sur tous vos appareils.

Ce bouquet à 25,99 € par mois constitue la solution unique pour profiter de 3 des meilleures plates-formes de stream du moment. Il s’agit d’une solution tout-en-un avec Canal+, Disney+ et la toute récente Paramount+. Il ne s’agit pas d’une offre «100 % digital», vous pourrez donc accéder à tout le contenu sur votre TV depuis votre box ou depuis un décodeur dédié, il faudra cependant vous engager pendant 2 ans (avec un mois pour essayer et changer d’avis – 12 mois à 25,99 € et 12 mois à 35,99 €).

Une offre pour toute la famille…

Avec Canal+ vous avez le meilleur du cinéma (300 films inédits par an), du sport (Ligue de Champions, Ligue 1, Ligue Europa, F1, Moto GP, Top 14, Premier League, etc.), des séries étrangères et des créations originales «Canal». Pour les petits et les grands, Disney+ propose énormément de contenus avec le meilleur des films et grands classiques Disney & Pixar (Blanche-Neige, Toy Story, La Reine des Neiges, Cars, La Belle au bois Dormant, etc.), l’univers Marvel (Les Advengers, Spiderman, Iron-Man, Thor, etc.), mais aussi toute la franchise Star Wars (films, séries et animation). On retrouvera aussi les grands classique du cinéma avec Alien, Piège de Cristal, Predator, Avatar, La Planète des Singes, Willow, Tron, Le Monde de Narnia…

Paramount+ débarque en France sur Canal+ !

Disponible en France depuis le 1er décembre et directement intégré à cette offre exclusive, Paramount+ vient jouer les troubles fêtes. Il faut dire que ce service de stream a de quoi se faire une place face à Netflix grâce à ses contenus très riches : Pulp Fiction, Top Gun, Le Parrain, Grease, Halo, Star Trek, South Park, Le Grand Bleu, mais aussi des concerts en direct (Metallica le 16 décembre) et des séries exclusives.

Pourquoi conseillons-nous ce bouquet TV ?

Un offre pour toute la famille

Un choix énorme… à la carte

Un mois pour réfléchir